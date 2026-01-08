Niebywałe hobby Tomasza Karolaka. Zajmuje się tym od lat

Tomasz Karolak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych polskich aktorów, którego dorobek artystyczny bez wątpienia robi ogromne wrażenie. Jest aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym, a także założycielem oraz dyrektorem artystycznym Teatru IMKA. Widzowie kinowi doskonale znają go z takich hitów jak "Listy do M.", "Planeta singli" czy "Porady na zdrady". Ogromną sympatię fanów przyniosły mu również role serialowe - zwłaszcza kultowe postacie z "39 i pół" i "Rodzince.pl". Dzięki charyzmie, charakterystycznemu stylowi i wszechstronności Karolak od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych aktorów w Polsce.

Tomasz Karolak to zapalony triathlonista. "Chcę pokazać ludziom, że triathlon jest dla każdego"

Poza aktorstwem Tomasz Karolak ma jednak wiele ciekawych pasji, o których chętnie opowiada. Jedną z nich jest sport, a szczególne miejsce w jego życiu zajmuje triathlon. Aktor od kilku lat regularnie startuje w zawodach triathlonowych z serii IRONMAN w Polsce, łączących pływanie, jazdę na rowerze i bieg. Jak sam podkreśla, w tych imprezach najbardziej ceni niesamowitą atmosferę oraz profesjonalną organizację.

"Startowałem w wielu zawodach IRONMAN" - wspominał Tomasz Karolak w rozmowie z portalem "psb-biegi.com.pl". "Najbardziej spektakularne są zawody w Gdyni, gdzie kibicuje tysiące ludzi, co wywołuje niesamowite wrażenia u wszystkich uczestników. Z racji tego, że jestem osobą rozpoznawalną, to jeszcze bardziej to przeżywam. Wiele osób zaczepia mnie na trasie i wykrzykuje np. "dawaj, dawaj". Niesamowity jest też finisz na plaży miejskiej w okolicy Skweru Kościuszki. Atmosfera jest fantastyczna. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to wiadomo, że spełnia ona najwyższe poziomy światowe" - przyznał znany aktor.

Karolak ma za sobą już liczne starty w cyklu IRONMAN Poland, m.in. w Gdyni i Warszawie, a jego przygoda z triathlonem trwa od około 15 lat. "Chcę pokazać ludziom, że triathlon jest dla każdego" - podkreślał aktor, który jest również ambasadorem IRONMAN Poland, przed ubiegłoroczną edycją zawodów w Krakowie. Jego zaangażowanie i konsekwencja sprawiają, że dla wielu fanów jest inspiracją nie tylko na ekranie, ale także w sporcie.

