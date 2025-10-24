Niebywałe doniesienia z domu Zbigniewa Bońka. Legenda pęka z dumy

Zbigniew Boniek to osoba, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Podobnie jak wiele innych legendarnych postaci ze świata futbolu, swoją przygodę rozpoczynał od występów na boisku. 69-latek brylował w barwach m.in. Juventusu i AS Roma, zaliczył także 80 występów w seniorskiej reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczek "ZiBi" nie zrezygnował całkowicie z futbolu - postanowił on bowiem dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi w roli szkoleniowca.

Polscy kibice kojarzą go przede wszystkim jako selekcjonera "Biało-Czerwonych", którego po kilku miesiącach zastąpił Paweł Janas. W latach 2012-2021 był on prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, w międzyczasie rozpoczął pracę z UEFA, gdzie w latach 2017-2025 był członkiem Komitetu Wykonawczego.

Wnuk Zbigniewa Bońka ukończył studia. Legenda wszystkim się pochwaliła

Na brak sukcesów Boniek narzekać nie może także w życiu prywatnym. Choć jego CV zawstydziłoby nie jedną legendę futbolu, honorowy prezes PZPN-u na każdym kroku podkreśla, że to rodzina jest dla niego największym priorytetem.

Zbigniew Boniek i jego małżonka Wiesława doczekali się trójki potomstwa - Karoliny, Kamili i Tomasza. Od ponad dwóch dekad małżonkowie sprawdzają się także w roli dziadków - mają bowiem aż siedmioro wnuków. Najstarszy z nich, 21-letni Mateo, osiągnął właśnie niebywały sukces, którym Boniek pochwalił się całemu światu.

"Nr 1 już z dyplomem. Zostało jeszcze następnych 6 wnuków TOP" - napisał w mediach społecznościowych "ZiBi", informując tym samym, że jego najstarszy wnuk ukończył właśnie studia i odebrał dyplom.

Na platformie X Zbigniew Boniek zaprezentował dwie fotografie - na pierwszej z nich zobaczyć można 69-latka w towarzystwie małżonki i wnuka, na drugiej natomiast zaprezentował wnętrze akademickiej auli, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek AFP

Zbigniew Boniek AFP