Niebywałe doniesienia z domu Zbigniewa Bońka. Legenda pęka z dumy
Zbigniew Boniek na każdym kroku podkreśla, że życiowym priorytetem nie są dla niego sława czy pieniądze, a jego najbliżsi. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej doczekał się licznej gromadki wnuków, a teraz ma okazję celebrować niebywały sukces jednego z nich. Radosną nowiną podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Zbigniew Boniek to osoba, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Podobnie jak wiele innych legendarnych postaci ze świata futbolu, swoją przygodę rozpoczynał od występów na boisku. 69-latek brylował w barwach m.in. Juventusu i AS Roma, zaliczył także 80 występów w seniorskiej reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczek "ZiBi" nie zrezygnował całkowicie z futbolu - postanowił on bowiem dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi w roli szkoleniowca.
Polscy kibice kojarzą go przede wszystkim jako selekcjonera "Biało-Czerwonych", którego po kilku miesiącach zastąpił Paweł Janas. W latach 2012-2021 był on prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, w międzyczasie rozpoczął pracę z UEFA, gdzie w latach 2017-2025 był członkiem Komitetu Wykonawczego.
Wnuk Zbigniewa Bońka ukończył studia. Legenda wszystkim się pochwaliła
Na brak sukcesów Boniek narzekać nie może także w życiu prywatnym. Choć jego CV zawstydziłoby nie jedną legendę futbolu, honorowy prezes PZPN-u na każdym kroku podkreśla, że to rodzina jest dla niego największym priorytetem.
Zbigniew Boniek i jego małżonka Wiesława doczekali się trójki potomstwa - Karoliny, Kamili i Tomasza. Od ponad dwóch dekad małżonkowie sprawdzają się także w roli dziadków - mają bowiem aż siedmioro wnuków. Najstarszy z nich, 21-letni Mateo, osiągnął właśnie niebywały sukces, którym Boniek pochwalił się całemu światu.
"Nr 1 już z dyplomem. Zostało jeszcze następnych 6 wnuków TOP" - napisał w mediach społecznościowych "ZiBi", informując tym samym, że jego najstarszy wnuk ukończył właśnie studia i odebrał dyplom.
Na platformie X Zbigniew Boniek zaprezentował dwie fotografie - na pierwszej z nich zobaczyć można 69-latka w towarzystwie małżonki i wnuka, na drugiej natomiast zaprezentował wnętrze akademickiej auli, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów.