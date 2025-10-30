Niebywałe doniesienia ws. Tomasza Iwana. Wraz z partnerką ogłaszają

Tomasz Iwan to nazwisko doskonale znane polskim kibicom piłki nożnej. Były reprezentant kraju w latach 90. i na początku XXI wieku występował w barwach takich klubów, jak Roda JC Kerkrade, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven czy Austria Wiedeń. W biało-czerwonych barwach rozegrał 40 meczów, będąc jednym z nielicznych Polaków, którzy na dłużej zadomowili się w czołowych ligach europejskich. Po zakończeniu kariery sportowej Iwan pozostał blisko futbolu - pełnił funkcję dyrektora reprezentacji Polski ds. organizacyjnych, a obecnie działa jako ekspert i komentator sportowy.

Od kilku lat były piłkarz skupia się jednak nie tylko na sporcie, lecz także na życiu prywatnym i nowych wyzwaniach. Od ponad czterech lat jest w związku z modelką Karoliną Woźniak. Choć para stroni od nadmiernego dzielenia się szczegółami ze swojego życia, coraz częściej pojawia się wspólnie w projektach telewizyjnych. Niedawno oboje wzięli udział w programie TVN "Afryka Express", który dostarczył im wielu emocji i trudnych momentów. Ich przygoda w show zakończyła się jednak przedwcześnie - Iwan musiał zrezygnować po tym, jak został potrącony przez motocykl.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak w kolejnym show. "Ogromna nauka dystansu do siebie"

Po powrocie do zdrowia sportowiec i jego partnerka znów stanęli przed kamerami. Najpierw pojawili się w programie Kuby Wojewódzkiego, a teraz przyszedł czas na kolejny format rozrywkowy. Jak poinformowała Karolina Woźniak w mediach społecznościowych, para wzięła udział w nowym sezonie programu "99 - gra o wszystko", który już wiosną 2026 roku trafi na antenę TTV. Uczestnicy tej produkcji rywalizują w serii nieoczywistych, często zabawnych i zaskakujących konkurencji, w których liczy się nie tylko sprawność fizyczna, ale też spryt, refleks i poczucie humoru.

Na Instagramie Karolina zamieściła kilka zdjęć z planu, zdradzając, że udział w programie był dla niej wyjątkowym doświadczeniem. "Ostatnie dni spędziliśmy w Krakowie na planie programu "99 - gra o wszystko". Przygoda - powiedzieć to nic nie powiedzieć! To było totalne przekroczenie granic, wychodzenie ze strefy komfortu i ogromna nauka dystansu do siebie!" - napisała. Dodała też, że program pozwolił jej i Tomaszowi poznać wiele inspirujących osób z różnych środowisk i przekonać się, że każdy ma swoje ukryte talenty.

