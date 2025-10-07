Niebywałe doniesienia ws. Fornala. Tym teraz będzie się zajmował

Tomasz Fornal to jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy, którego talent, waleczność i charakterystyczny styl gry sprawiają, że cieszy się ogromnym uznaniem wśród kibiców. Jako reprezentant Polski i zawodnik PlusLigi zdobył sobie opinię sportowca niezwykle pracowitego, konsekwentnie rozwijającego swoje umiejętności. Jego charyzma oraz naturalna pewność siebie na boisku sprawiają, że wyróżnia się nie tylko pod względem sportowym, ale również medialnym, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy młodego pokolenia.

28-latek dba o bliski kontakt ze swoimi fanami. Dlatego też aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, gdzie publikuje zarówno materiały związane z karierą sportową, jak i prywatne urywki z życia codziennego. Dzięki temu kibice mają okazję poznać go od bardziej osobistej strony, co buduje poczucie bliskości i sympatii. Jego otwartość i autentyczność sprawiają, że cieszy się on ogromną popularnością w internecie, a każda nowa publikacja spotyka się z żywą reakcją fanów.

Tomasz Fornal: Z dnia na dzień ten brąz będzie smakował lepiej. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal rusza z kanałem YouTube

Teraz podopieczny Nikoli Grbicia postanowił pójść o krok dalej i zdecydował się... założyć kanał na platformie YouTube. Polski siatkarz na swoim profilu na Instagramie opublikował fotkę z kamerą i ogłosił z dumą, że właśnie pracuje nad swoim debiutanckim vlogiem. "Czas na vloga, kochanie!" - napisał.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem świeżo upieczonego brązowego medalisty mistrzostw świata od razu posypały się komentarze. "Nasza blondyna na YT?! Tego nie było w moim bingo na ten rok!", "Dałem suba zanim to się stało modne. Powodzenia, niech się kręci!", "Tego się nie spodziewałam", "No to mam swój nowy ulubiony kanał na YouTube", "Nie mogę się już doczekać pierwszego vloga, to będą najlepsze vlogi na polskim Youtube", "Czekam z niecierpliwością na Twoje vlogi, Tomek" - przyznali zgodnie.

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News

Tomasz Fornal Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter