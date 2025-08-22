Niebywałe, co zrobił dla Cristiano Ronaldo. Robi wrażenie

Cristiano Ronaldo to z pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci pochodzących z portugalskiej Madery. To właśnie na tej wyspie 40 lat temu na świat przyszedł chłopiec, który dziś uznawany jest za absolutną ikonę piłki nożnej. Nie ma na świecie osoby, która nie znałaby CR7 - i mowa tu nie tylko o fanach futbolu, ale również o ludziach, którzy ani trochę nie interesują się sportem. Wszystkim jednak Ronaldo kojarzy się z jednym - w ogromną pasją i wielkimi ambicjami, które pozwoliły mu dotrzeć do miejsca, w którym się dziś znajduje.

Mieszkańcy Madery ze swojego sąsiada są dumni do tego stopnia, że jakiś czas temu w mieście Funchal powstało muzeum poświęcone Cristiano Ronaldo i jego karierze. Teraz w placówce pojawił się nowy, wyjątkowy eksponat. To bowiem pomnik upamiętniający jednego z największych piłkarzy w historii futbolu. Tym razem jednak nie chodzi o kolejne kontrowersyjne dzieło, jak słynny pomnik z lotniska w Funchal, który stał się obiektem żartów i memów w mediach społecznościowych. Nowa rzeźba, autorstwa irańskiego artysty Mohammadrezy Norouziego, zachwyca precyzją, oddaniem szczegółów i ogromnym ładunkiem emocjonalnym.

Wyjątkowy pomnik Cristiano Ronaldo. Artysta dołożył wszelkich starań, aby zrobić wrażenie na piłkarzu i jego bliskich

Mohammadreza Norouzi to nie tylko utalentowany rzeźbiarz, ale też ogromny fan Cristiano Ronaldo. Jak sam przyznał, stworzenie pomnika swojego idola i przekazanie go do muzeum na Maderze było jednym z jego największych życiowych marzeń. "To ogromny zaszczyt ofiarować ten dar prosto z serca światowej legendzie i zobaczyć go w jej własnym muzeum" - napisał artysta na Instagramie. Dodał również, że moment przekazania rzeźby rodzinie Ronaldo, w tym jego matce i bratu Hugo, był dla niego głęboko poruszający i niezapomniany.

Rzeźba przedstawia Ronaldo świętującego zdobycie gola. Artysta zadbał o każdy detal sylwetki, uwypuklając muskulaturę i charakterystyczną postawę piłkarza. To nie tylko oddanie hołdu fizycznej doskonałości Ronaldo, ale też symbol jego determinacji, siły i poświęcenia, które doprowadziły go na sam szczyt światowego futbolu. Figura emanuje dumą, siłą i radością - uczuciami, które nieodłącznie towarzyszą Ronaldo na boisku.

Nowa ekspozycja została umieszczona w specjalnej strefie muzeum poświęconej karierze portugalskiej gwiazdy. Znajdują się tam liczne pamiątki, trofea, zdjęcia i przedmioty związane z jego życiem prywatnym oraz zawodowym. Rzeźba Norouziego szybko stała się jednym z głównych punktów zainteresowania odwiedzających. Goście podkreślają, że to dzieło przyciąga nie tylko ze względu na swoją formę artystyczną, ale także emocjonalne przesłanie, jakie za sobą niesie.

