Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywałe, co się wydało. Ksiądz ogłasza ws. Nawrockiego. Są dowody

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W minioną sobotę odbyła się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. Rangę tegorocznych uroczystości w Częstochowie podniosła obecność głowy naszego państwa - Karola Nawrockiego. Teraz poznajemy kulisy wydarzeń z Jasnej Góry. Przedstawił je ks. Jarosław Wąsowicz, który ujawnił, że prezydent RP spełnił marzenie jednego z fanów Motoru, nazywając przy okazji sympatyka klubu z Lublina "cichym bohaterem". Na dowód tego zamieścił w sieci zdjęcie z całego zajścia.

Mężczyzna w garniturze i szaliku biało-czerwonym z orłem oraz napisem 'Biało Czerwoni' wygłasza przemówienie przy mikrofonie; w lewym górnym rogu widoczna wstawka z innym mężczyzną, który uśmiecha się w tłumie.
Karol Nawrocki podczas XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną GóręWaldemar DeskaPAP

Głośnym echem odbiła się sobotnia tradycyjna już Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. A to dlatego, że do Częstochowy postanowił zawitać Karol Nawrocki. W poprzednich latach robił to już wielokrotnie, lecz po raz pierwszy miał okazję spotkać się z piłkarskimi fanatykami z całej Polski w tym miejscu jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym samym głowa naszego państwa dopełniła ubiegłorocznej obietnicy, co zostało przypomniane podczas oficjalnego przywitania w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przed uroczystą Eucharystią. A zgromadzeni kibice uhonorowali Karola Nawrockiego gromkimi brawami.

Zobacz również:

Prezydent RP - Karol Nawrocki
Sportowe życie

Nawrocki nie mógł tego przemilczeć, jasny komunikat do Polaków. Piękne słowa

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Po Mszy Świętej na Jasnej Górze odbyło się spotkanie prezydenta z przybyłymi pielgrzymami. Podczas przemówienia Karol Nawrocki apelował między innymi o polską jedność wśród sympatyków poszczególnych klubów.

    - Pod tą piękną biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich. I dla tych, którzy przyjechali z Kędzierzyna-Koźla, i dla kibiców Wisły, Cracovii, Arki, Lechii, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok. Jest miejsce dla wszystkich. Wszystkich was pozdrawiam i chcę powiedzieć, że żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i Ojczyźnie. Bóg, Honor i Ojczyzna! - grzmiał z ambony.

    Karol Nawrocki przybył na Jasną Górę. Ks. Jarosław Wąsowicz zdradza kulisy

    Później zaczęliśmy poznawać szczegóły i kulisy sobotnich wydarzeń z Częstochowy. A o jednym wyjątkowym detalu opowiedział ks. Jarosław Wąsowicz - jeden ze współorganizatorów całego przedsięwzięcia, pełniący obecnie funkcję prezydenckiego kapelana.

    Znany salezjanin opowiedział o jednej z sytuacji, która miała miejsce na Jasnej Górze, pisząc w sieci o marzeniu niewidomego fana Motoru Lublin, które spełnił Karol Nawrocki.

    Jeden z cichych bohaterów. Jakub, niewidomy kibic Motoru. Miałem zaszczyt poznać go na meczu jego ukochanej drużyny z Górnikiem Zabrze. Byłem pod wrażeniem pasji, z jaką chłopak angażował się w doping, nadając rytm grą na bębnie. Marzeniem Kuby było uściśnięcie dłoni pana prezydenta Karola Nawrockiego. Spełniło się. Jest radość. Ciebie Boga wychwalamy!
    napisał w poście w mediach społecznościowych duchowny

    I nawiązując do sympatii klubowych Karola Nawrockiego, dodał: - Ps. To mój mały wkład w ocieplanie relacji Lechia - Motor.

    Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniuPolsat NewsPolsat News
    Mężczyzna w garniturze z przypiętą polską flagą, słuchawką w uchu oraz mikrofonem, stojący na tle rozmazanych flag.
    Prezydent RP Karol NawrockiGints Ivuskans / AFPAFP
    Mężczyzna w eleganckim płaszczu i czerwonym krawacie, z przypiętym biało-czerwonym znakiem rozpoznawczym, stoi na tle rozmytych sylwetek wojskowych w mundurach i innych uczestników uroczystości.
    Prezydent RP Karol NawrockiAnita Walczewska/East NewsEast News
    Mężczyzna w garniturze z czerwonym krawatem stoi na tle żołnierzy w mundurach oraz rozmaitych flag, na pierwszym planie wyraźny kontrast między osobą w eleganckim stroju a grupą wojskową w tle.
    Prezydent RP Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja