Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata od samego początku owiane były masą kontrowersji. Już sam dobór lokalizacji budził spore wątpliwości. Współgospodarzem zostały bowiem Stany Zjednoczone, które zdecydowanie nie kojarzą się z krajem zainteresowanym futbolowymi zmaganiami.

W międzyczasie świat obiegła kompletnie nieoczekiwana informacja. Prezydent USA Donald Trump został pierwszym laureatem nowo powstałej Pokojowej Nagrody FIFA. Odebrał ją z rąk prezesa światowej federacji futbolowej Gianniego Infantino.

Wraz z rozpoczęciem mundialu w pełni objawiła się również bliskość relacji wspomnianych wyżej panów. Trump wiele razy publicznie nazywał Infantino swoim przyjacielem. Przyjaźń ta przyniosła nam... kolejny skandal. Okazało się bowiem, że podczas mundialu prezydent USA skontaktował się z Infantino, aby ten... podjął działania na rzecz anulowania czerwonej kartki jednego z reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Interwencja ta zakończyła się powodzeniem, co wzbudziło ogromny sprzeciw piłkarskiej społeczności. Sytuacja pokazała jednak, że Infantino traktuje Trumpa w sposób absolutnie priorytetowy.

Infantino balansuje między Trumpem a Putinem. Niebezpieczna gra prezesa FIFA

Trump nie jest jednak jedynym politykiem, który może być zadowolony z ostatnich działań Infantino. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie prezes FIFA bardzo ochoczo robił sobie zdjęcia z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Szczególnie często panowie byli widywani razem podczas piłkarskich MŚ w 2018 roku. Te odbywały się bowiem na terenie wschodniego mocarstwa.

Rok później prezes FIFA został natomiast nagrodzony rosyjskim Orderem Przyjaźni. Do dziś order ten budzi spore kontrowersje. W obliczu agresji Rosji na Ukrainę Infantino nie raz pytany był o los powyższego odznaczenia. Za każdym razem unikał on jednak udzielenia odpowiedzi na tego typu pytania. Z dużą powściągliwością wypowiadał się także na temat samych działań wojennych, prowadzonych na terenie naszego wschodniego sąsiada.

Oczywiście w pierwszej chwili Infantino potępił agresję Federacji Rosyjskiej. Wraz z upływem lat retoryka prezesa światowej federacji piłkarskiej ulegała jednak stopniowej zmianie. Na początku 2026 roku Infantino wypowiedział słowa, które odbiły się bardzo szerokim echem na całym świecie.

Musimy to zrobić (przywrócić Rosję do międzynarodowych rozgrywek red.). Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści.

Tego typu deklaracji z ust działacza padało znacznie więcej. Infantino należy obecnie do grona prezesów sportowych federacji, którzy dość głośno nawołują do przywrócenia sportowców z Rosji do międzynarodowych rozgrywek. W pewnym momencie zasugerował on nawet, aby zmienić zasady funkcjonowania FIFA, znosząc możliwość zawieszania występów federacji członkowskich.

Z geopolitycznego punktu widzenia jest to dość interesująca sytuacja. Gianni Infantino wyraźnie lawiruje pomiędzy przywódcami dwóch mocarstw, znajdujących się po przeciwnych stronach barykady. Sam zasłania się natomiast hasłami o "pokojowej naturze sportu oraz możliwości budowania więzi poprzez rywalizację sportową". Na dłuższą metę może to być jednak bardzo niebezpieczna gra w wykonaniu głowy światowej federacji piłkarskiej.

Donald Trump doskonale rozumie się z Giannim Infantino Jacquelyn Martin East News

Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej SEBNEM COSKUN AFP

Gianni Infantino PATRICK T. FALLON AFP





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