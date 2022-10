Nie żyje wybitna triathlonistka. Policja wszczęła śledztwo

Nie żyje Neira Odobasić. Jej nagła śmierć zaskoczyła fanów sportu

Odobasić oprócz sportu pasjonowała się również programowaniem komputerowym. Nie tak dawno 33-latka założyła nawet własną firmę, jednak wielokrotnie powtarzała, że to triathlon jest u niej na pierwszym miejscu. Ta dyscyplina sportowa zapewniała jej bowiem wiele emocji. Sama motywowała do młodszych sportowców w Bośni i Hercegowinie, by przełamywali bariery i wkładali serce w przygotowania do zawodów. Niestety, 33-latka już nigdy nie popłynie, nie wsiądzie na rower i nie pobiegnie w żadnych zawodach.