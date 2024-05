Nie żyje Valentina Renso. 26-latka zginęła w tragicznym wypadku

Valentina Renso nie była postacią anonimową w świecie motorsportu. Młoda sportsmenka pasjonowała się szybkimi autami i wyścigami. Sama brała udział w zawodach jako kierowca ekipy Labs Automotive. 26-letnia Włoszka miała jedno wielkie marzenie - stworzyć zespół, w którym pracowałyby same kobiety. Niestety, nigdy nie będzie jej dane spełnić tego marzenia.

Reklama Moto GP: Jorge Martin triumfował przy rekordowej frekwencji na torze Le Mans. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Nie żyje Valentina Renso. Brała udział w wypadku samochodowym, lekarze przez kilka dni walczyli o jej życie

W minioną sobotę 11 maja w Cervarese Santa Croce w pobliżu Padwy we Włoszech doszło do tragicznego wypadku. Valentina Renso waz w dwójką przyjaciół jechała odebrać z pizzerii zamówione wcześniej jedzenie, gdy nagle ich samochód zjechał z prostego odcinka drogi. Na miejscu wypadku dość szybko pojawiły się odpowiednie służby, które rozpoczęły akcję ratunkową. Prowadząca auto sportsmenka i mężczyzna, który siedział z przodu, na miejscu pasażera, z poważnymi obrażeniami przetransportowani zostali do szpitala. Kobieta, która siedziała z wypadku wyszła prawie że bez szwanku.

Valentina Renso do szpitala w Padwie trafiła w naprawdę poważnym stanie. Doznała ona bowiem urazu nogi, w wyniku którego jeszcze przed przyjazdem do placówki straciła mnóstwo krwi. Lekarze robili co w ich mocy, aby uratować życie utalentowanej sportsmenki. Niestety, kilka dni później stwierdzili oni zgon 26-letniej Włoszki.