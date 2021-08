Do nieszczęścia doszło w Portugalii niedaleko od posiadłości Ballacków. W miejscowości Troia znajdującej się na południe od Lizbony doszło do wypadku, który zakończył się tragiczną śmiercią 18-latka.

Emilio miał zgubić drogę do domu, po czym wjechał na tereny nieprzystosowane do jazdy quadem. W wyniku czego pojazd stanął w płomieniach. Zmobilizowano wszystkie okoliczne jednostki straży pożarnej, jednak nie udało się uratować mężczyzny. Do tragedii miało dojść w nocy z środy na czwartek po godzinie 2:00.

