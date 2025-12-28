Nie żyje Brigitte Bardot. Walczyła o odwołanie igrzysk. Miała ważny powód

Brigitte Bardot, legendarna francuska aktorka i jedna z najsłynniejszych ikon kina XX wieku, zmarła 28 grudnia 2025 roku w wieku 91 lat. Jej odejście zakończyło epokę, którą współtworzyła - od światowej kariery filmowej po lata zaangażowania w ochronę praw zwierząt, które stały się dla niej równie ważne jak sztuka, którą reprezentowała na ekranie. Bardot na zawsze zapisała się w historii kultury jako symbol francuskiego kina i wolności artystycznej. Urodzona w Paryżu Bardot zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli w filmie "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku, która przyniosła jej status seksbomby i stała się jednym z najważniejszych momentów w historii europejskiego kina.

Po zakończeniu kariery aktorskiej w 1973 roku całkowicie poświęciła się działalności na rzecz zwierząt - jej Fundacja Brigitte Bardot, założona w 1986 roku, działała na rzecz ochrony praw zwierząt we Francji i na świecie. Bardot nie wahała się krytykować praktyk, które uważała za okrutne, w tym polowań, hodowli przemysłowej czy sportów wykorzystujących zwierzęta.

Brigitte Bardot przez lata walczyła o prawa zwierząt. Nawoływała do odwołania igrzysk w Paryżu

Ikona była znana jako zagorzała obrończyni zwierząt i wielokrotnie wypowiadała się przeciwko brutalnym praktykom wobec nich. Szczególne kontrowersje budziły jej słowa o jeździe konnej jako sporcie nienaturalnym i bolesnym dla koni, których wrażliwość i dobrostan stawiała ponad ludzkimi aspiracjami sportowymi. W swoich komentarzach krytykowała ostrogi, mocne pociągnięcia wodzy czy używanie bicza, które - jej zdaniem - powodowały cierpienie zwierząt.

O swoich przekonaniach Bardot głośno mówiła także przed XXXIII Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Wówczas nie tylko wyraziła swoje obawy o dobro zwierząt, ale posunęła się dalej, argumentując, że Paryż powinien był zrezygnować z organizacji tej imprezy. "Pierwszą rzeczą, jaką Paryż powinien był zrobić, to rezygnacja z praw do igrzysk olimpijskich. To szaleństwo, które pojawia się w momencie, kiedy Paryż jest targany protestami, kiedy spada na nas ogromny dług, kiedy rozpętana przemoc nie jest kontrolowana, kiedy dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce na Stade de France wciąż nie zostały do końca wyjaśnione" - mówiła wywiadzie dla dziennika "L'Equipe".

Jej krytyka sportów jeździeckich i wykorzystania koni w tych zmaganiach była częścią szerszego przesłania o konieczności ponownej refleksji nad miejscem zwierząt w wielkich imprezach sportowych. "Jazda konna to sport, który za bardzo i brutalnie odbiega od natury konia, który nie jest pojazdem, ale zwierzęciem o wyjątkowej wrażliwości, a tego nie bierze się już pod uwagę. Wrodzone barbarzyństwo człowieka ujawnia się w biały dzień, na oczach świata podczas zawodów z udziałem koni" - tłumaczyła.

Choć opinie Bardot często budziły kontrowersje, jej głos jako jednej z najważniejszych postaci kultury francuskiej i wytrwałej obrończyni zwierząt z pewnością wzbogacił debatę publiczną przed jedną z najważniejszych imprez sportowych świata.

