Życie Briana Kozery zmieniło się, gdy w 2014 roku zdiagnozowano u niego chłoniaka . Do tamtego momentu Amerykanin przez 16 lat spełniał się jako policjant . Po nieco ponad rocznej walce z chorobą, wielu sesjach chemioterapii i przeszczepie szpiku kostnego, mężczyźnie udało się pokonać raka . Triumf w tak ciężkiej walce pomógł mu wybrać nową ścieżkę kariery, a Kozera zdecydował się spróbować swoich sił w sporcie, a mianowicie w triathlonie.

Triathlonista zginął podczas treningu. Osierocił trójkę dzieci

Brian Kozera dzielnie dążył do spełnienia swoich marzeń, stale trenując i przygotowując się do mistrzostw świata. W sobotę 13 sierpnia 44-latek trenował na rowerze. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, jak tragiczne zakończy się dla niego ta sesja. W miejscowości Caernarvon Township w Pensylwanii triathlonistę uderzył samochód. Kozera wpadł pod tylne koło pojazdu, a obrażenia, jakich doznał, okazały się na tyle poważne, że 44-latka nie udało się już uratować. Kozera zmarł niedługo po dotarciu do szpitala w Reading.