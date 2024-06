Nie żyje 28-letni piłkarz. Został dotkliwie pobity przez grupę nastolatków

W niedzielę 9 czerwca w Zabłębiowskim Parku Sportowym w Sosnowcu odbywał się Fun Festiwal , doroczna impreza organizowana przez miasto, w której uczestniczył 28-letni Marcin Mizia . Piłkarz klubu KS Spójnia Landek na tym wydarzeniu pojawił się w towarzystwie narzeczonej , z którą za kilka tygodni miał stanąć na ślubnym kobiercu i sformalizować swój związek. W trakcie imprezy doszło do nieporozumienia między sportowcem a grupą nastolatków. Z początku normalna dyskusja szybko przerodziła się w krwawą bójkę . Około 16-letni chłopcy pobili wówczas piłkarza na oczach jego narzeczonej. Gdy ta próbowała go ratować, także została pobita. Na miejsce od razu wezwane zostały odpowiednie służby.

" Gdy przyjechali ratownicy, Marcin leżał w kałuży krwi. Głowę miał okrutnie zmasakrowaną, sprawcy musieli glanami kopać go po głowie. (...) Jego narzeczona szukała w tłumie pomocy, nikt nie zareagował. Wszyscy się bawili, nikt nie reagował, że chuligani katują człowieka. Gdzie była ochrona? Jaka znieczulica!" - ujawnił świadek zdarzenia w rozmowie z "Faktem". Dodał on również, że piłkarz zaatakowany został po tym, jak zwrócił nastolatkom uwagę, że bezpodstawnie zaczepiają ludzi i szukają okazji, aby się napić.

Marcin Mizia od razu został przetransportowany do Szpitala Górniczego w Sosnowcu. Do placówki trafił w stanie krytycznym , o czym poinformowała lokalna policja w specjalnym komunikacie. Mimo natychmiastowej reakcji lekarzy i akcji reanimacyjnej piłkarz zmarł około godziny pierwszej w nocy z 9 na 10 czerwca. Tragiczne wieści przekazał w oświadczeniu prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

"W niedzielę w nocy na terenie imprez towarzyszących Sosnowiec Fun Festival doszło do bójki. Poszkodowany został młody mężczyzna, któremu na miejscu została udzielona pomoc, a następnie został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo wielkich starań lekarzy, mężczyzna zmarł. Dzięki zapisowi monitoringu i szybkiemu działaniu obecnych na miejscu służb udało się zidentyfikować i zatrzymać sprawców napadu - trzech nieletnich. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Nic nie usprawiedliwia ataku, do którego doszło. Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom zmarłego składam kondolencje" - poinformował.