Nie zostawili na siatkarce suchej nitki. Poszło o tatuaż z flagą państwa

Key Alves to siatkarka Osasco Voleibol Clube . Jednak kobieta największą popularność zdobyła głównie za sprawą mediów społecznościowych. Może pochwalić się naprawdę imponującymi liczbami, bowiem obecnie jej Instagram śledzi 10 milionów użytkowników.

Klubowa koleżanka Malwiny Smarzek l ubi publikować w sieci odważne fotki, które zachwycają jej wielbicieli. W pewnym momencie swojej kariery, doszła do wniosku, że lepsze pieniądze zarabia w sieci, niż w sporcie, toteż postanowiła założyć konto na portalu dla dorosłych i rozpocząć tam nową działalność.

"Kilka lat uprawiam zawodowo siatkówkę i uważam się za profesjonalistkę. Moja kariera pozasportowa zaczęła iść w dobrym kierunku, więc postanowiłam poświęcić jej więcej czasu. Czy to się komuś podoba, czy nie - na ten moment jest to mój największy dochód. Przedstawiam siebie jako sportowca, co dodatkowo zwiększa popularność mojego wizerunku w internecie" - wyznała Alves, cytowana przez "O Globo".