Dla Ewy Swobody to były słodko-gorzkie igrzyska. Po znakomitym biegu w eliminacjach, sprinterka niespodziewanie odpadła z półfinale, żegnając się z szansami na olimpijski medal. 27-latka po swoich występach na Stade de France zyskała jednak wielu nowych fanów. Wszystko przez gest, który wykonała przed biegiem w 1/2 finału. Sylwetką naszej sprinterki zainteresowały się także zagraniczne media. I to do tego stopnia, że "The Sun" poświęcił jej nawet osobny artykuł.