Od miesięcy księżna Kate nie pojawia się publicznie. Absencja spowodowana jest problemami zdrowotnymi. Pałac Kensington ujawnił, że w styczniu żona następcy brytyjskiego tronu przeszła operację jamy brzusznej. Zabieg miał przebiec pomyślnie, a pacjentka została wypisana do domu z zaleceniem dalszej rehabilitacji. "Księżna Walii wróciła do Windsoru i tam będzie kontynuować rehabilitację po operacji. Robi znaczne postępy" - zapewniono w oficjalnym komunikacie.

Ta wiadomość była oczywiście wielkim szokiem. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przepracować to i zmierzyć się z tym w gronie najbliższych, dla dobra naszej rodziny

Obecnie jest we wstępnej fazie leczenia, przyjmuje "prewencyjną chemioterapię". Zapewniła, że " czuje się dobrze ". Na pewno nie podda się w walce o zdrowie i życie. Zanim przekazała światu trudną wiadomość, odbyła ważną rozmowę z dziećmi. "Potrzebowaliśmy czasu, by wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w sposób najbardziej dla nich odpowiedni. I zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze" - tłumaczyła księżna.

Na poruszające słowa żony Williama reagują m.in. przedstawiciele świata sportu. Wyrazy wsparcia płyną od organizatorów Wimbledonu, All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), oraz z Angielskiego Związku Rugby (RFU) i Ligi Futbolu Rugby (RFL). To nie przypadek .

Księżna Kate walczy z chorobą, "podopieczni" ze świata sportu wydają oświadczenia. "Jesteśmy z wami"

I to właśnie te federacje wysyłają jej teraz ogromne wyrazy wsparcia i życzenia siły. "Wszyscy w środowisku angielskiego rugby życzą naszej patronce Jej Królewskiej Mości, księżnej Walii, pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia " - napisali przedstawiciele RFU w oświadczeniu.

Stanowisko zajęli również organizatorzy Wimbledonu. "Myśli wszystkich członków All England Club są obecnie z naszą Patronką JKW Księżną Walii, JKW Księciem Walii oraz ich rodziną. Życzymy księżnej Walii wszystkiego najlepszego. Wiemy, że poświęca czas na powrót do zdrowia" - zadeklarowano.

Na razie nie wiadomo, kiedy Kate wróci do pracy. Absolutnie nie to jest teraz najważniejsze. Środowisko sportowe trzyma kciuki za to, by księżna wygrała najważniejszą walkę w swoim życiu.