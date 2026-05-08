W 2022 roku Jarosław Królewski na zawsze związał swoje losy ze sportem. To właśnie wtedy stał się on bowiem prezesem Wisły Kraków i głównie dzięki tej funkcji kojarzą go polscy fani piłki nożnej.

Nie jest to jednak jedyna dziedzina, wokół której kręci się życie Królewskiego. Ukończył on bowiem informatyczne studia inżynierskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku "Socjologia" na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2010 roku jest pomocnikiem naukowym i dydaktycznym na wspomnianej wyżej uczelni.

Jedną z pierwszych biznesowych działalności Królewski założył na długo przed nawiązaniem ścisłej współpracy z krakowską Wisłą. Była to założona w 2012 roku firma programistyczna Humanoit Group. W 2013 stał się on jednym z założycieli spółki HG Intelligence, która stworzyła platformę Synerise. W późniejszym czasie (2016 roku) spółka przejęła nazwę swojej platformy. To właśnie wtedy zapoczątkowany został biznes, który dziś swoim zasięgiem obejmuje niemal cały świat.

Technologiczny gigant Królewskiego. Tym na co dzień zajmuje się prezes Wisły

Synerise to przedsiębiorstwo informatyczne, specjalizujące się tworzeniem oprogramowania w sektorze big data i sztucznej inteligencji (AI). Działania spółki Królewskiego obejmują między innymi analizę danych oraz automatyzację marketingu, co pozwala światowym firmom na znacznie lepsze zrozumienie zachowań ich klientów. W 2013 roku Synerise weszło we współpracę z polskim producentem obuwia i akcesoriów - Gino Rossi - co stanowiło niemały przełom dla wciąż młodej firmy technologicznej.

W grudniu 2015 roku spółka została natomiast przyjęta przez Microsoft do programu wsparcia start-upów BizSpark, z grantem 120 tysięcy dolarów na konsumpcję przez platformę mocy obliczeniowej usługi chmurowej Windows Azure. Był to kolejny kamień milowy dla biznesowej działalności Królewskiego.

Rok później Synerise zostało wycenione na około 50 mln złotych. Początkiem 2017 roku zapadła przełomowa decyzja w kwestii dalszego rozwoju krakowskiej spółki - Synerise stało się pełnoprawnym produktem komercyjnym. W tym czasie biznes Królewskiego rozwijał się niezwykle dynamicznie. Już w 2018 roku praktycznie potroił swoją dotychczasową bazę klientów. W ciągu pierwszych czterech lat działalności nastąpił także gwałtowny skok wyceny spółki do poziomu 323,5 milionów złotych.

Działania Synerise nie umknęły uwadze ekspertów słynnego "Forbesa". Określili oni spółkę jako "jedną z najbardziej perspektywicznych firm technologicznych w Polsce", a jej prezes uzyskał miano "informatyka-wizjonera". Pojawiły się nawet pierwsze porównania Jarosława Królewskiego do młodego Billa Gatesa.

Synerise otrzymało także od wspomnianego wcześniej Microsoftu nagrodę dla "Partnera Roku 2018 Microsoft w Polsce" oraz została jednym z trzech finalistów globalnej kategorii Partner Roku Rynku Detalicznego.

W Synerise budują chmurę marketingową następnej generacji… Są w stanie śledzić dla klientów każde zdarzenie, na każdym kanale – czy na urządzeniach mobilnych, w sieci, czy podczas fizycznej obecności kupującego w sklepie

Cały świat korzysta z usług Jarosława Królewskiego. Miliardowy przepływ danych każdego dnia

Działania spółki Synerise od lat wykraczają daleko poza granice kraju nad Wisłą. Firma koncentruje się na rynkach AI i Martech w wielu miejscach na całym świecie. Jej działania można zauważyć między innymi w: obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie oraz regionie APAC (Azji i Pacyfiku), w tym Malezji i Singapurze. Partnerstwo z firmą Microsoft pozwala Synerise na współpracę z klientami światowego potentata w Hiszpanii, Grecji oraz Wietnamie.

W 2024 roku do grona inwestorów Synerise dołączyła notowana na nowojorskiej giełdzie firma VTEX, zajmująca się dostawą kompleksowej platformy handlu elektronicznego. W tym samym roku wartość polskiej spółki została wyceniona na zawrotne 120 mln dolarów (około 431 mln złotych przy obecnym kursie waluty). Dwa lata wcześniej Synerise zawarło współpracę z Seed Group szejka Ahmeda bin Saeeda Al Maktouma, dołączając tym samym do głośnej cyfrowej transformacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Bogate grono współpracowników krakowskiej spółki powiększyło się w 2025 roku, kiedy to partnerem strategicznym firmy stał się kolejny światowy potentat - firma Dunnhumby, zajmująca się przede wszystkim analizą danych klientów. W tym samym czasie Synerise uzyskało także kredyt w wysokości blisko 100 mln złotych od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Fundusze te przeznaczone zostały na badania i rozwój oraz dalszą ekspansję międzynarodową.

Jak podaje portal "itwiz.pl", Synerise dostarcza obecnie zaawansowane rozwiązania technologiczne oparte na AI i Big Data dla ponad 150 rynków. Każdego dnia firma Jarosława Królewskiego obsługuje ponad miliard autonomicznych decyzji opartych na AI, wpływając bezpośrednio na życie milionów konsumentów z całego świata.

W 2026 roku Królewski postanowił także w pełni "ożenić" ze sobą swoje dwie największe działalności. Synerise stało się oficjalnym sponsorem tytularnym Wisły Kraków, a stadion Stadion Miejski im. Henryka Reymana nosi od tego czasu nazwę Synerise Arena Kraków. Zawarta umowa obowiązywać będzie przez trzy następne lata.

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Synerise Arena Kraków WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS East News

Jarosław Królewski Grzegorz Wajda Reporter

Transport w polskich miastach. Obnażył różnice w społeczeństwie INTERIA.PL