Nie tylko święta Bożego Narodzenia. Justyna Żyła ma wielki powód do radości

Justyna Żyła to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Celebrytka jest bowiem kuzynką Adama Małysza, a przez 12 lat była żoną reprezentanta Polski Piotra Żyły . Para doczekała się nawet potomstwa - córki Karoliny i syna Jakuba. Niestety, nic co piękne nie trwa wiecznie - z roku na rok silne uczucie łączące słynnego "Wiewióra" i jego ukochaną wygasało. W 2018 roku ich małżeństwo rozpadło się z przysłowiowym hukiem . Zamiast prawnej batalii, czy szukaniu rozwiązania w domowym zaciszu, małżonkowie woleli wymieniać między sobą ciosy publicznie , wzajemnie oskarżając się za pośrednictwem mediów.

Ostatecznie skoczek narciarski i jego ukochana zakopali topór wojenny dla dobra dzieci i ułożyli sobie życie u boku nowych partnerów. Piotr Żyła z początku ukrywał swoją ukochaną przed światem, ostatecznie jednak opublikował w sieci pierwsze wspólne zdjęcie i potwierdził pogłoski krążące wśród fanów. Jego serce skradła bowiem aktorka Marcelina Ziętek. Justyna Żyła natomiast, podobnie jak były mąż, także długo milczała, jeśli chodzi o życie miłosne. Dopiero w ubiegłym roku celebrytka pokazała pierwsze zdjęcie z ukochanym, jednak jego twarz była wówczas zasłonięta. Jakiś czas temu była WAG reprezentacji Polski w skokach narciarskich przyznała, że wraz z ukochanym podjęła ważną decyzję - w przyszłości bowiem będą oni stronić od upubliczniania wspólnych zdjęć. "To jest nasza wspólna decyzja, bo ja wiem, jak wygląda dzisiejszy show-biznes. Nie chcemy, aby się w to mieszał. Tutaj w środowisku ogólnie rzecz biorąc, wszyscy go znają" - wyjawiła w rozmowie z Plejadą.