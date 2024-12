Tomasz Adamek to jeden z najpopularniejszych polskich pięściarzy. Swoją karierę "Góral" rozpoczynał w ojczyźnie, z czasem jednak wraz z małżonką i córkami przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, przyjął amerykańskie obywatelstwo i kontynuował karierę za oceanem.

Pochodzący z Żywca gwiazdor w 2018 roku podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Po kilku latach jednak zdecydował się na powrót - skusiła go oferta od włodarzy KSW, którzy zaproponowali mu walkę z Mamedem Chalidowem podczas gali XTB KSW Epic w lutym tego roku. Po udanym debiucie w oktagonie "Góral" zdecydował się kontynuować tę przygodę - zaliczył jeszcze dwie walki podczas gal organizowanych przez freak fightową federację Fame MMA . W maju pokonał Patryka Bandurskiego , w sierpniu natomiast triumfował nad Kasjuszem Życińskim.

Tomasz Adamek przeznaczył sporą część majątku na inwestycje. Teraz mnoży swój dorobek

Choć powrót Adamka do sportu wyglądał naprawdę imponująco, można się spodziewać, że już wkrótce zdecyduje się on na definitywne przejście na sportową emeryturę. O pieniądze pięściarz nie musi się jednak martwić. W całej swojej karierze dorobił się on bowiem naprawdę imponującego majątku, którego sporą część przeznaczył na dobrze przemyślane inwestycje.