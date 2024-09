Nie tylko skoki narciarskie są wielką pasją Pawła Wąska. O tym wiedziało niewielu

Paweł Wąsek urodził się 2 czerwca 1999 roku w Cieszynie. 25-latek pochodzi ze sportowej rodziny, jego siostra Katarzyna jest utalentowaną narciarką alpejską. On sam swoje życie postanowił związać ze skokami narciarskimi. Ma na swoim koncie występ w igrzyskach olimpijskich w Pekinie oraz udziały w mistrzostwach świata. Wąsek zdobywał już także medal mistrzostw Polski.

Doskonała dyspozycja Pawła Wąska w Rasnovie

Chociaż Paweł Wąsek nie jest zupełnie nowym nazwiskiem w polskich skokach narciarskich, to tak naprawdę dopiero teraz ma swoje pięć minut i jest na ustach wszystkich. To za sprawą jego doskonałego występu w cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Nasz reprezentant wygrał oba konkursy w rumuńskim Rasnovie i stał się wiceliderem klasyfikacji generalnej.

Co więcej Wąsek jest współliderem listy płac w Letnim GP. W konkursach Letniego Grand Prix nagrody finansowe otrzymuje tylko sześciu najlepszych zawodników. Zimą w Pucharze Świata przelewy otrzymuje każdy, kto wystąpi w serii finałowej.

Wąsek tego lata zarobił już 10 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 45 tysięcy złotych). To efekt dwóch wygranych w Rasnovie, z których każda została wyceniona na pięć tysięcy franków szwajcarskich (ok. 22,5 tysiąca złotych). Tyle samo w tym sezonie zarobili Austriak Stefan Kraft i Norweg Marius Lindvik.