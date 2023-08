Nie tylko skoczkowie korzystają z urlopu. Thomas Thurnbichler na wakacjach

Thomas Thurnbichler to jeden z tych skoczków narciarskich, którzy po przejściu na sportową emeryturę zmienili nieco ścieżkę kariery zawodowej i zostali trenerami. Młody szkoleniowiec swego czasu trenował austriacką kadrę juniorów, był również asystentem głównego trenera seniorskiej reprezentacji Austrii - Andreasa Widhoelzla . Po sezonie 2021/2022 opuścił jednak ojczyznę i przeniósł się do naszego kraju, gdzie zajął miejsce Michala Doleżala i został głównym szkoleniowcem reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

W kwietniu 2022 roku Thomas Thurnbichler przeprowadził się na stałe do Polski i zamieszkał w Krakowie. Po zmianie kraju Austriak rozwinął skrzydła, zarówno jeśli chodzi o życie zawodowe, jak i prywatne. Na krótko po przeprowadzce były skoczek poznał bowiem miłość swojego życia - Jessicę Serrę. Pół-Włoszka, pół-Niemka już od kilku lat mieszka w Polsce i wychowuje tu syna. To, co połączyło Thurnbichlera i jego wybrankę, to bez wątpienia miłość do tatuaży. Oboje bowiem mogą pochwalić się imponującą kolekcją malunków na ciele.