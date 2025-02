W drugiej połowie stycznia Anna Lewandowska wszem wobec ogłosiła , że ona i Robert postanowili przyłączyć się do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Kochani, już od wielu lat razem z moim mężem Robertem wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I również w tym roku się angażujemy. Jeżeli chodzi o mnie, przekazałam w tym roku miejsce na Camp by Ann w maju . Jak dobrze wiecie, obozy cieszą się ogromnym powodzeniem. Dostać się na ten obóz też wcale nie jest łatwo, natomiast tutaj przede wszystkim chciałam powiedzieć, że wspieramy WOŚP i dlatego miejsce na ten jakże ważny obóz chciałabym przeznaczyć na licytację" - poinformowała.

Dodatkowo, co jeszcze jest ważne, dzień po meczu udział w treningu pierwszej drużyny FC Barcelona, więc mam nadzieję, że to jest nie lada gratka. Serdecznie zapraszam do licytacji. Wspierajmy

Licytacja została zakończona z rekordowymi 272 tysiącami złotych. To absolutnie oszałamiająca kwota i podwojenie sumy, jaką za sprawą Lewandowskiego udało się zebrać na przestrzeni ostatnich dwóch lat (dwukrotnie przekazywał na licytacje WOŚP koszulki: w 2023 roku zebrał 88 600 zł, w 2024 roku 55 100 zł). To nie koniec, wszak na konto fundacji Jerzego Owsiaka trafią też pieniądze zebrane dzięki Annie Lewandowskiej .

Tyle Anna i Robert Lewandowscy wspólnie uzbierali na WOŚP. Zawrotna kwota

Anna Lewandowska, podobnie jak w poprzednich latach, zaoferowała miejsce na cieszącym się popularnością obozie treningowym firmowanym jej nazwiskiem. W opisie aukcji zamieszczono wzmiankę o tym, że wyjazd na Camp by Ann to "niepowtarzalna okazja, by wziąć udział w profesjonalnych treningach prowadzonych przez Annę Lewandowską oraz jej zespół, spotkać wspaniałych ludzi, którzy dzielą pasję do aktywnego i zdrowego stylu życia oraz odpocząć i zregenerować się w pięknym, spokojnym otoczeniu".