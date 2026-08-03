Nie tylko Kubkowski. Rekordzistka świata płynęła przez Bałtyk. Smutny finał

Wiele uwagi media poświęcają obecnie Bartłomiejowi Kubkowskiego, który napisał historię, przepływając wpław Bałtyk. Poprzednie cztery razy się nie udało, w zeszłym roku do szczęścia zabrakło 11 kilometrów. Teraz wszystko się już dobrze złożyło, w 55 godzin pokonał 160 kilometrów ze szwedzkiej Kasebergi do Pobierowa.

O tym, że tak trudne wyzwania zazwyczaj wymagają kilku podejść, przekonuje się też Karolina Szczepaniak. Rok temu musiała zrezygnować po 142 kilometrach z powodu złej pogody. Teraz po raz drugi nie udało się jej zrobić właśnie tego, co teraz dokonał Kubkowski. Na jej Instagramie pojawił się filmik (rolka), w której poinformowano o zakończeniu próby po 58 godzinach.

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Wygląda na to, że na taką decyzję wpłynęło zdrowie 34-latki. "Czekają nas ciężkie godziny. Nie jest lekko, ale nikt nie mówił, że tak będzie. Ma otarcia pod pachami i boli ją wiele rzeczy, ale płynie dalej" - można było przeczytać na relacjach instagramowych w niedzielę o 12:00. "Kryzysy są nie do ogarnięcia przy takich akcjach. Najważniejsza jest umiejętność poradzenia sobie z nimi" - to komunikat z 16:00.

Karolina Szczepaniak walczyła przez 58 godzin. Przepłynięcie Bałtyku znowu było blisko

Z kolei ok. 20:00 napisano: "Karolina płynie od 55 godzin. Nie ma halucynacji, jest obolała. Płyniemy dalej" - cały czas towarzyszyła jej łódź z zespołem wspierającym.

Po zakończeniu próby można było przeczytać: "Karolina jest pod opieką. Jest zmęczona i obolała, ma sporo otarć oraz opuchnięte ciało, ale poza tym jej stan jest stabilny".

Nie można jednak mówić o żadnej porażce - akcja promowała zbiórkę na 14-letniego Piotra Małolepszego, który - jak czytamy na zrzutka.pl - "w wyniku niefortunnego skoku do basenu doznał ciężkiego urazu kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego" i walczy o odzyskanie sprawności. Cel zbiórki wynosił 200 tysięcy złotych, a teraz (stan na poniedziałek, godz. 10:30) wpłacający przekazali aż ponad 475 tys.

Szczepaniak jest rekordzistką świata w pływaniu ciągłym bez snu - jej wynik z kwietnia tego roku to 72 godziny i ponad 177 kilometrów. Psycholożka sportu i trenerka pływania dwukrotnie reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich - w Pekinie w 2008 r. i w Londynie w 2012 r.

Karolina Szczepaniak w 2011 r. PRZEMYSLAW SZYSZKA AGENCJA SE





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