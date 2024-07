Za nami finał siedemnastego turnieju o mistrzostwo Europy w piłce nożnej . Na murawie Olympiastadion w Berlinie w niedzielny wieczór przed tysiącami kibiców zaprezentowali się reprezentanci Anglii i Hiszpanii . Dla "La Furia Roja" był to piąty w historii finał Euro, piłkarze Luisa de la Fuente bez wątpienia mogli pochwalić się większym doświadczeniem, niż "Synowie Albionu" którzy do finałów Euro awansowali do tej pory jedynie dwukrotnie.

W pierwszej połowie niewiele działo się na boisku. Obie drużyny do gry podchodziły z dużym dystansem, jak gdyby bały się popełnić jakikolwiek błąd. Prawdziwa walka rozpoczęła się dopiero po przerwie, gdy w 47. minucie spotkania wynik otworzył Nico Williams. Kibice "Trzech Lwów" długo musieli czekać na odpowiedź swojej drużyny. Do remisu podopieczni Garetha Southgate’a doprowadzili bowiem dopiero w 73. minucie. Wówczas golkipera Hiszpanów przechytrzył Cole Palmer. Choć wiele wskazywało na to, że czekać nas będzie dogrywka i kolejne 30 minut emocji, na kilka minut przed końcowym gwizdkiem drugą bramkę dla "La Furia Roja" zdobył Mikel Oyarzabal. Ostatecznie to właśnie Hiszpanie cieszyli się z czwartego w historii mistrzowskiego tytułu.