Reprezentanci naszego kraju mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu . Jeszcze przed ceremonią otwarcia imprezy czterolecia ogromną niespodziankę "Biało-Czerwonym" sprawił Dawid Podsiadło , który dołączył do nich na barce . Jak się później okazało, jeden z najpopularniejszych muzyków w naszym kraju do stolicy Francji wybrał się nie w roli fana sportu, a ... wysłannika Eurosportu.

Wojciech Nowicki: Wynik poniżej oczekiwań, zawiodłem i to jest przykre. WIDEO

Mateusz Banasiuk spotkał się z Paryżu z Natalią Kaczmarek i Konradem Bukowieckim

31-letni artysta z Dąbrowy Górniczej nie jest jednak jedyną postacią ze świata polskiego show-biznesu, która chciała przyjrzeć się rywalizacji olimpijczyków na francuskich arenach sportowych. Do Paryża udał się bowiem także aktor Mateusz Banasiuk, do którego przyłączyła się dziennikarka Agnieszka Woźniak-Starak . 38-latek i jego towarzyszka kilka dni temu wybrali się na mecz polskich siatkarzy plażowych z reprezentantami Francji. Na tym jednak się nie skończyło.

Banasiuk i Woźniak-Starak wykorzystali swoją wizytę w Paryżu, aby spotkać się z jedną z najpopularniejszych obecnie par sportowych w naszym kraju - Natalią Kaczmarek i Konradem Bukowieckim . Kulomiot nie zapewnił sobie kwalifikacji do finalu w pchnięciu kulą na Stade de France, jednak jego ukochana wciąż pozostaje w grze o złoty medal w biegu na 400 metrów . Biegaczka pewnie wygrała w poniedziałkowe przedpołudnie swój bieg eliminacyjny, osiągając wynik 49,98.

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki z pewnością odliczają już dni do zakończenia igrzysk i powrotu do ojczyzny. Reprezentanci Polski bowiem po imprezie czterolecia w Paryżu staną na ślubnym kobiercu, aby sformalizować swój związek. Na krótko przed wylotem do Francji mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów ujawniła, że już prawie wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Wszystko, z wyjątkiem... pierwszego tańca jej i jego przyszłego małżonka. "Myślę, że po sezonie się tym zajmiemy. Ale coś tam przygotujemy" - zdradziła podczas wizyty w studiu "Dzień Dobry TVN".