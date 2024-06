Nie tak miało być. U Lewandowskiej aż wrze. Lawina komentarzy

Lawina komentarzy pod postem Lewandowskiej

Chcą zakończenia kariery Roberta

" Polska reprezentacja nie chciała grać z panem Lewandowskim , bo za bardzo gwiazdorzy. Kibicem się jest zawsze, a nie tylko bywa! Zawsze całym sercem za Polską", "Pan Robert powinien odpuścić sobie grę w reprezentacji", "No sorry, ale to już kolejny mecz, gdzie z "Lewym" graliśmy gorzej niż bez Niego. Nie czas budować kadrę na młodzieży?" - grzmią fani.

"Zawsze z drużyną, zawsze z Robertem", "Dumni po wygranej wierni po porażce", "Aniu przytulamy Was mocno do serca. Robert jest moja motywacja od zawsze dzięki swojej ambicji i ciężkiej pracy, którą wkłada co dzień, by być w tym miejscu gdzie jest. A teraz wiem też, że jest otwarty i taki naturalny w kontakcie...wiele osób to mówi, które go spotkały ... i nie ma dla mnie znaczenia ile strzela bramek, bo to po prostu cudowny człowiek. Uściskaj go od prawdziwych kibiców. Jesteśmy z Wami" - czytamy.