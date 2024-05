Na początku lutego Pałac Buckingham przekazał informację, która wstrząsnęła Wielką Brytanią. Wówczas poinformowano o problemach zdrowotnych króla Karola III , u którego podczas leczenia powiększonej prostaty zdiagnozowano nowotwór. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że monarcha "jest całkowicie pozytywnie nastawiony do sposobu leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełni obowiązków publicznych".

Przez kolejne miesiące część obowiązków brytyjskiego króla przejęli książę William oraz królowa Kamila. Członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej bez pomocy głowy państwa nie musieli jednak radzić sobie zbyt długo. 30 kwietnia monarcha powrócił do wykonywania obowiązków publicznych i jeszcze tego samego dnia spotkał się z pacjentami i personelem University College Hospital Macmillan Cancer Centre w Londynie.

Król Karol i królowa Kamila na wyścigach konnych w Surrey

31 maja walczący z chorobą nowotworową monarcha zdecydował się wziąć udział w imprezie sportowej. I to nie byle jakiej. Król Karol III i jego małżonka, królowa Kamila, pojawili się bowiem na torze Epson Downs, gdzie odbywały się wyścigi konne The Betfred Derby Festival. Dla członków Brytyjskiej Rodziny Królewskiej był to niezwykle emocjonujący dzień. Para królewska w trybun obserwowała bowiem rywalizację w wyścigu Betfred Oaks, w której udział brał Treasure - koń, którego hodowczynią była zmarła królowa Elżbieta II.