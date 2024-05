Nie tak dawno cieszył się ze zwycięstwa w Super Bowl, a teraz to. Poważne oskarżenia pod adresem gwiazdora NFL

O zawodniku Kansas City Chiefs rozpisują się teraz media na całym świecie. Wszystko przez dokumenty sądowe, które ujrzały teraz światło dzienne. Jak się okazuje, Isaiah Buggs został oskarżony o okrucieństwo drugiego stopnia wobec dwóch psów. Prawnicy futbolisty amerykańskiego przekazali, że nie przyznaje się on do tego czynu. Co więcej, ich zdaniem władze miasta specjalnie usiłują zniszczyć deputację 27-latka.