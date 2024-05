Kajetan Duszyński w roli modela. "To dosyć nowe doświadczenie"

Kajetan Duszyński z niecierpliwością czeka na rozpoczęcie tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, podczas których po raz kolejny powalczy o medale. Na kilkanaście tygodni przed wylotem do Francji 29-latek miał okazję na moment zapomnieć o karierze sportowca i spróbować swoich sił w nieco innej roli. Został on bowiem modelem i wziął udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej do nowego wydania magazynu "Vogue Polska Sport & Wellness" , które trafiło do sprzedaży 9 maja. O szczegółach mistrz olimpijski opowiedział Aleksandrze Szutenberg w Podcaście Olimpijskim.

Nad odpowiedzią na pytanie o to, czy nie chciałby jednak zaistnieć w świecie modelingu, Kajetan Duszyński nie musiał się długo zastanawiać. 29-latek ujawnił, że faktycznie otrzymywał w przeszłości propozycje wzięcia udziału w profesjonalnych sesjach, jednak ma w swoim życiu zbyt wiele zajęć, przez które brakuje mu czasu wolnego na odkrywanie nowych pasji. "Postawiłem na priorytety, czyli na to, co mnie tak naprawdę bardziej interesuje, na to chciałbym poświęcać swój czas. No i zawsze byłby to sport i powiedzmy nauka. To zawsze wygrywało gdzieś tam w tym wyścigu. (...) Nie jest to za bardzo moja bajka (modeling - przyp.red.). Także wolę nie skupiać na sporcie wyczynowym" - podsumował.