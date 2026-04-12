Nie mogła się powstrzymać. Usłyszała u Sznuka pytanie o sobie i od razu zareagowała

Anna Dymarczyk

Zuzanna Cieślar zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w szabli podczas imprezy organizowanej w 2025 roku w Tbilisi. Dla Polki był to ogromny sukces, nie odbił się on jednak zbyt szerokim echem w Polsce, jak często bywa w przypadku mniej popularnych sportów. Cieślar dostała jednak poświęcone sobie pytanie w teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Gdy usłyszała odpowiedź, od razu zareagowała.

Zuzanna Cieślar z medalem i kwiatami podczas dekoracji na zawodach w obecności starszego mężczyzny z notatkami.
Zuzanna Cieślar usłyszała o sobie pytanie w "Jeden z dziesięciu"

"Jeden z dziesięciu" to wciąż jeden z najbardziej popularnych, zaraz obok "Milionerów", teleturniejów w polskiej telewizji. Uważa się go z pewnością za najtrudniejszy i pokazujący bardzo rozległą wiedzę uczestników. Nie wszystkim jest tam łatwo.

Cieślar nie miała prostego zadania podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tbilisi w szabli. Już walcząc o strefę medalową trafiła na aktualną mistrzynię Europy, pochodzącą z Francji Sarah Noutcha. Pokonała ją 15-12, a później była gotowa na bój o największy sukces w swojej karierze.

W drodze do finału uległa jej Ukrainka Alina Komaszczuk (15-7), ale walka o złoto okazała się już o wiele trudniejsza. W niej Cieślar musiała uznać wyższość Rosjanki, Jany Jegorian, która pokonała ją do 11. Dla polskiej zawodniczki był to jednak życiowy sukces, który na zawsze zapisał się w annałach polskiego sportu.

W "Jednym z dziesięciu" w kategorii "sport" pojawiło się pytanie dotyczące Zuzanny Cieślar. Chodziło o to, w jakiej dyscyplinie udało jej się zdobyć wicemistrzostwo świata. Odpowiadający na pytanie pan Mirosław postanowił strzelić, że chodzi o kolarstwo przełajowe. Niestety, to oznaczało dla niego koniec udziału w programie.

Cieślar postanowiła zareagować i z uśmiechem skomentowała sprawę. "Pan Mirosław wie o mojej odwiecznej miłości do rowerów (nienawidzę rowerów)" - napisała sportsmenka i opublikowała fragment z programu w mediach społecznościowych.

Mężczyzna stojący za pulpitem z napisem „Mirosław 8” na tle niebieskiej, kosmicznej scenerii z planetami; na ekranie widoczny ironiczny napis o niechęci do rowerów.
Zuzanna Cieślar skomentowała pytanie o sobie w "Jednym z dziesięciu"

Zobacz również:

Sportowe życie

Silnie oświetlona scena sportowa podczas zawodów szermierki, fencerka w białym stroju wyraża ogromne emocje po zakończonej walce, w tle drugi zawodnik i trener okazujący radość na podwyższeniu, atmosfera podkreślona dynamicznym światłem i ciemnym tłem.
Zuzanna Cieślar zdobyła srebrny medal MŚ w szermierce. W finale uległa RosjanceGiorgi ARJEVANIDZEAFP
Dwie zawodniczki w strojach szermierczych, po lewej kobieta z maską na głowie i zamyśloną miną, po prawej uśmiechnięta kobieta wskazująca palcem zwycięski gest.
Zuzanna Cieślar i Jana JegorianMarcin Bulanda/PressFocus/AFLO/Newspix.plINTERIA.PL
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja