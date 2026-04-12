Nie mogła się powstrzymać. Usłyszała u Sznuka pytanie o sobie i od razu zareagowała

"Jeden z dziesięciu" to wciąż jeden z najbardziej popularnych, zaraz obok "Milionerów", teleturniejów w polskiej telewizji. Uważa się go z pewnością za najtrudniejszy i pokazujący bardzo rozległą wiedzę uczestników. Nie wszystkim jest tam łatwo.

Zuzanna Cieślar zdobyła srebrny medal mistrzostw świata

Cieślar nie miała prostego zadania podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tbilisi w szabli. Już walcząc o strefę medalową trafiła na aktualną mistrzynię Europy, pochodzącą z Francji Sarah Noutcha. Pokonała ją 15-12, a później była gotowa na bój o największy sukces w swojej karierze.

W drodze do finału uległa jej Ukrainka Alina Komaszczuk (15-7), ale walka o złoto okazała się już o wiele trudniejsza. W niej Cieślar musiała uznać wyższość Rosjanki, Jany Jegorian, która pokonała ją do 11. Dla polskiej zawodniczki był to jednak życiowy sukces, który na zawsze zapisał się w annałach polskiego sportu.

Zuzanna Cieślar usłyszała pytanie o sobie w "Jednym z dziesięciu"

W "Jednym z dziesięciu" w kategorii "sport" pojawiło się pytanie dotyczące Zuzanny Cieślar. Chodziło o to, w jakiej dyscyplinie udało jej się zdobyć wicemistrzostwo świata. Odpowiadający na pytanie pan Mirosław postanowił strzelić, że chodzi o kolarstwo przełajowe. Niestety, to oznaczało dla niego koniec udziału w programie.

Cieślar postanowiła zareagować i z uśmiechem skomentowała sprawę. "Pan Mirosław wie o mojej odwiecznej miłości do rowerów (nienawidzę rowerów)" - napisała sportsmenka i opublikowała fragment z programu w mediach społecznościowych.

Zuzanna Cieślar skomentowała pytanie o sobie w "Jednym z dziesięciu"

Zuzanna Cieślar zdobyła srebrny medal MŚ w szermierce.

Zuzanna Cieślar i Jana Jegorian

