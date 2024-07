Po tym wydarzeniu w mediach pojawiły się głosy, sugerujące, że Kate pojawi się na wielkoszlemowym turnieju tenisowym. 42-latka jest bowiem patronką All England Tennis and Croquet Club i co roku zasiada w loży królewskiej podczas Wimbledonu. Co więcej, pod koniec rozgrywek wręcza trofea zwycięzcom tej imprezy. Na razie jednak sama zainteresowana nie zaszczyciła rodaków swą obecnością. Mało tego, media nie mają wątpliwości w sprawie jej absencji podczas innego wydarzenia sportowego.