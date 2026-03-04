Nie dowierzali, Żyła złamał zasady na oczach wszystkich. Kategoryczna reakcja sędzi

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Kibice mieli okazję obejrzeć Piotra Żyłę w innym niż zwykle środowisku. Skoczek narciarski pojawił się na arenie "Ninja vs. Ninja" i w spektakularny sposób próbował pokonać tor przeszkód. W pewnym momencie, nie bacząc na nic, złamał zasady programu. Reakcja sędzi była natychmiastowa i kategoryczna. Co stało się później? Jest dokumentujące zdarzenie wideo.

Piotr Żyła
Piotr ŻyłaEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Tak jak zapowiadano, Piotr Żyła pojawił się w nowym odcinku programu "Ninja vs. Ninja" na antenie Polsatu. W rozmowie z Interią Sport przyznał, że gdy otrzymał propozycję udziału w telewizyjnym show, nie wahał się zbyt długo. "Kwestia zapytania o zgodę, czy mogę. Wygląda to fajnie, chociaż wiem, że tam raczej do końca nie dojdę, bo wszystko tu jest na ręce, a jeśli chodzi o moje łapy no to wiadomo... Coś się trenuje, ale raczej minimalnie - mówił. W ocenie toru przeszkód wyróżnił jedno z wyzwań.

Ta ostatnia przeszkoda jest fajna, bo to szybkościowy wbieg na ścianę, więc elegancko
- stwierdził.

Oglądał wcześniejsze sezony programu i już wtedy w jego głowie pojawiła się myśl, że przejście toru to nie jest wcale prosta sprawa, a coś, co wymaga przygotowania. On jednak podszedł do sprawy bardziej na luzie, w formie zabawy. "Wiem, że dla mnie to będzie level high. Ale lubię nowe wyzwania i lubię się sprawdzić. Wpadnę do wody, to wpadnę. O to w tym chodzi, żeby była dobra zabawa" - zadeklarował, a czas pokazał, jak mu poszło.

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Tomasiak jednak nie wystartował. Oto co pojawiło się przy jego nazwisku na liście MŚ

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Show Piotra Żyły w "Ninja vs. Ninja". Tak to się wszystko skończyło

    Odcinek "Ninja vs. Ninja" został wyemitowany w Polsacie we wtorkowy wieczór, 3 marca. Jeszcze przed wejściem na tor prowadzący dopytywali Piotra Żyłę o jego plan na rywalizację. "Chyba będę pływał" - żartował, przewidując, że wszystko skończy się w basenie. "Albo już popłynąłem, że tu przyjechałem" - dodał ze śmiechem.

    Żyła wystartował w parze z Michałem Nowaczykiem. Pierwszą przeszkodę "Wewiór" pokonał bez większych trudności. Schody zaczęły się przy drugiej. Piotr nie mógł rozbujać się na kołowrotku, więc niespodziewanie... wrócił na bezpieczny podest. "Patrz, zobacz, jaki cwaniaczek! Suchy skończy to. To jest właśnie definicja Piotrka Żyły" - komentowano na antenie.

    Wtedy na torze pojawił się czerwony sygnał, ponieważ - wedle zasad - nie można wrócić na start. Jednak skoczek nie za wiele sobie z tego robił i kontynuował wyścig, przy okazji... łamiąc następne wytyczne. By utrzymać się na kołowrotku, użył bowiem nóg, a nie tylko rąk. "Nie wierzę. Oczywiście nóg nie wolno używać na tej przeszkodzie. Dalej będę przypominał, to jest wyścig specjalny. On może" - relacjonowali Łukasz "Juras" Jurkowski oraz Jerzy Mielewski.

    Jury było jednak mniej wyrozumiałe. "Nie używamy nóg!" - głośno i kategorycznie upominała Żyłę arbiter. Krótko po tym komunikacie próba Piotra zakończyła się w spektakularny sposób. Schodził z areny przy głośnym aplauzie publiczności. "Tego nie zobaczycie na żadnej skoczni na całym świecie" - podsumował Mielewski.

    Kacper Tomasiak stanie przed szansą kontynuowania wspaniałej medalowej serii
    Skoki Narciarskie

    Publicznie ogłosili złoty medal dla Kacpra Tomasiaka. Tak zareagował

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Piotr Żyła
    Piotr ŻyłaAndrzej Iwanczuk / REPORTEREast News
    Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i kasku z widocznymi logotypami sponsorów, siedzi na śniegu po wylądowaniu skoku, trzymając narty równolegle przed sobą.
    Piotr ŻyłaAction Press/ShutterstockEast News
    Skoczek narciarski w białym kombinezonie i kasku w locie podczas konkursu, widoczne długie narty, numer startowy oraz ciemne, zamglone tło.
    Piotr ŻyłaFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
