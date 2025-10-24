Nie do wiary. Tak znany raper zareagował na transfer Krychowiaka. "Na Cyprze blamaż"

Długo trwały spekulację o kolejnym ruchu Grzegorza Krychowiaka. Były reprezentant Polski sezon 2024/25 spędził w cypryjskim Anorthossisie Famagusta. Furory tam nie zrobił, a po wygaśnięciu rocznego kontraktu był "do wzięcia". Mijały kolejne miesiące, okresy przygotowawcze w przeróżnych ligach były już dawno zakończone, a Krychowiak wciąż pozostawał bez pracodawcy. Pomocnik oficjalnie nie ogłosił zakończenia kariery piłkarskiej, a w mediach co jakiś czas pojawiały się pogłoski o zainteresowaniu ze strony m.in. Wieczystej Kraków. Najnowszego ruchu stukrotnego reprezentanta Polski jednak nikt się nie spodziewał.

Sensacyjne wieści dotarły do nas w środowe popołudnie. Krychowiak został oficjalnie zarejestrowany w PZPN jako zawodnik Mazura Radzymin, klubu występującego na co dzień w warszawskiej lidze okręgowej. Jest to klub z pozoru anonimowy dla niedzielnego kibica, lecz w ostatnich miesiącach było o nim bardzo głośno.

Właścicielem, a zarazem piłkarzem Mazura jest Jakub Grabowski, szerszej publice doskonale znany jako Quebonafide. Jeden z najpopularniejszych polskich raperów wielokrotnie w swojej twórczości zaznaczał znaczące zainteresowanie piłką nożną, a teraz postanowił zainwestować w nowy projekt. Efekty przyszły już wcześniej - od niedawna w Mazurze występuje Jakub Rzeźniczak, pięciokrotny mistrz Polski z Legią Warszawa oraz uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Krychowiak zagra w Mazurze. Raper Mata zareagował dissem

Kibice jednak nie powinni nastawiać się na długotrwałą współpracę Krychowiaka z nowym klubem. "Super Express" ogłosił, że były reprezentant Polski w barwach Mazura ma wystąpić tylko raz. Ma to spuentować zakończenie bogatej kariery sportowej zawodnika.

Na najnowszy ruch Krychowiaka w bardzo osobliwy sposób zareagował Michał Matczak. Występujący pod pseudonimem Mata raper podobnie jak jego kolega po fachu zaangażował się w działalność w jednym z klubów z niższych lig. Mata jest prezesem oraz zawodnikiem Tajfunu Ostrów Lubelski, klubu występującego w lubelskiej A-klasie.

Mata, który w przeszłości na łamach "Kanału Sportowego" zaproponował Krychowiakowi grę w Tajfunie, w swoim najnowszym utworze zatytułowanym "GRA$$ROOOTZ!!! (AGAINST MODERN FOOTBALL)" w "krytyczny" sposób odniósł się do transferu Krychowiaka. W swoistym dissie raper "rozprawił się" z osobą Krychowiaka, wypominając mu m.in. odrzucenie oferty gry w Tajfunie. Epizod gry piłkarza na Cyprze został określany mianem blamażu. Mata wspomina również o wspólnym występie z Krychowiakiem podczas charytatywnego meczu w Łodzi.

Całość trzeba odbierać oczywiście w sposób żartobliwy. Niewykluczone, że ten ruch rapera jest zalążkiem do poważniejszej współpracy, która może zaistnieć pomiędzy obiema stronami. Tak czy inaczej, jest to chyba pierwszy w historii polskiego futbolu przykład, gdy zawodnik po transferze do danego klubu naraził się na... diss ze strony rapera.

Polsat Sport Polsat Sport

Grzegorz Krychowiak LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT Newspix.pl

Mata w akcji podczas meczu gwiazd Julian Sojka East News

Grzegorz Krychowiak AFP