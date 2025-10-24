Nie do wiary. Tak znany raper zareagował na transfer Krychowiaka. "Na Cyprze blamaż"
Grzegorz Krychowiak po wieloletniej grze poza granicami naszego kraju zdecydował się na nieoczekiwany transfer. Stukrotny reprezentant Polski będzie reprezentował barwy występującego w lidze okręgowej Mazura Radzymin, gdzie grają m.in. Jakub Rzeźniczak oraz raper Quebonafide. Na wieści o tym ruchu Krychowiaka zareagował jego dobry znajomy, a przede wszystkim raper. Mata w humorystycznym "dissie" odniósł się bezpośrednio do transferu byłego reprezentanta Polski.
Długo trwały spekulację o kolejnym ruchu Grzegorza Krychowiaka. Były reprezentant Polski sezon 2024/25 spędził w cypryjskim Anorthossisie Famagusta. Furory tam nie zrobił, a po wygaśnięciu rocznego kontraktu był "do wzięcia". Mijały kolejne miesiące, okresy przygotowawcze w przeróżnych ligach były już dawno zakończone, a Krychowiak wciąż pozostawał bez pracodawcy. Pomocnik oficjalnie nie ogłosił zakończenia kariery piłkarskiej, a w mediach co jakiś czas pojawiały się pogłoski o zainteresowaniu ze strony m.in. Wieczystej Kraków. Najnowszego ruchu stukrotnego reprezentanta Polski jednak nikt się nie spodziewał.
Sensacyjne wieści dotarły do nas w środowe popołudnie. Krychowiak został oficjalnie zarejestrowany w PZPN jako zawodnik Mazura Radzymin, klubu występującego na co dzień w warszawskiej lidze okręgowej. Jest to klub z pozoru anonimowy dla niedzielnego kibica, lecz w ostatnich miesiącach było o nim bardzo głośno.
Właścicielem, a zarazem piłkarzem Mazura jest Jakub Grabowski, szerszej publice doskonale znany jako Quebonafide. Jeden z najpopularniejszych polskich raperów wielokrotnie w swojej twórczości zaznaczał znaczące zainteresowanie piłką nożną, a teraz postanowił zainwestować w nowy projekt. Efekty przyszły już wcześniej - od niedawna w Mazurze występuje Jakub Rzeźniczak, pięciokrotny mistrz Polski z Legią Warszawa oraz uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów.
Krychowiak zagra w Mazurze. Raper Mata zareagował dissem
Kibice jednak nie powinni nastawiać się na długotrwałą współpracę Krychowiaka z nowym klubem. "Super Express" ogłosił, że były reprezentant Polski w barwach Mazura ma wystąpić tylko raz. Ma to spuentować zakończenie bogatej kariery sportowej zawodnika.
Na najnowszy ruch Krychowiaka w bardzo osobliwy sposób zareagował Michał Matczak. Występujący pod pseudonimem Mata raper podobnie jak jego kolega po fachu zaangażował się w działalność w jednym z klubów z niższych lig. Mata jest prezesem oraz zawodnikiem Tajfunu Ostrów Lubelski, klubu występującego w lubelskiej A-klasie.
Mata, który w przeszłości na łamach "Kanału Sportowego" zaproponował Krychowiakowi grę w Tajfunie, w swoim najnowszym utworze zatytułowanym "GRA$$ROOOTZ!!! (AGAINST MODERN FOOTBALL)" w "krytyczny" sposób odniósł się do transferu Krychowiaka. W swoistym dissie raper "rozprawił się" z osobą Krychowiaka, wypominając mu m.in. odrzucenie oferty gry w Tajfunie. Epizod gry piłkarza na Cyprze został określany mianem blamażu. Mata wspomina również o wspólnym występie z Krychowiakiem podczas charytatywnego meczu w Łodzi.
Całość trzeba odbierać oczywiście w sposób żartobliwy. Niewykluczone, że ten ruch rapera jest zalążkiem do poważniejszej współpracy, która może zaistnieć pomiędzy obiema stronami. Tak czy inaczej, jest to chyba pierwszy w historii polskiego futbolu przykład, gdy zawodnik po transferze do danego klubu naraził się na... diss ze strony rapera.