Nie do wiary, Skolim porównał się do Nawrockiego. Padły konkrety

"Polski Król Latino" - takim przydomkiem fani zwykli określać Konrada "Skolima" Skolimowskiego, który od lat buduje swoją pozycję na rynku muzycznym, nagrywając utwory w stylu z pogranicza disco polo i reggaetonu. Do jego największych hitów należą m.in. "Wyglądasz idealnie", "Temperatura" oraz "Daj mi jedno słowo".

29-latek dał się również poznać szerszej publice przez rolę Patryka w "Barwach szczęścia" oraz występy we freak fightach. Mężczyzna ma na swoim koncie dwie walki w Prime MMA - wygrane z Janem Kapelą i Emilianem Bayerem.

Skolim już się z tym nie kryje. Nagłe słowa o Karolu Nawrockim

Przygoda "Skolima" ze sportem nie skończyła się jednak jedynie na przygotowaniach do wspomnianych pojedynków w oktagonie. Od lat pielęgnuje on swoją sylwetkę na siłowni, na której - jak się okazuje - w przeszłości miał osiągać niezwykle dobre wyniki siłowe. Gwiazdor opowiedział o szczegółach w rozmowie z serwisem "Super Express" i dość niespodziewanie porównał się do... Karola Nawrockiego.

- Parę lat temu jako 78-kilowy chłopaczek podnosiłem 145 kilogramów. Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale nasz prezydent, który jest dużo cięższy, podnosi 150 kilo, a ja parę lat temu jako 78-kilowy chłopaczek 145 - powiedział Skolim, rzucając lekki cień na rekord prezydenta.

Skolimowski w swojej wypowiedzi nawiązał do ostatniego treningu "Pudziana" z Nawrockim. Były strongman we wpisie w mediach społecznościowych zdradził, że prezydent może pochwalić się wyciśnięciem ciężaru 150 kg na ławce poziomej. - Mimo że umowa była taka, żeby "nie cisnąć" na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun! - napisał kilka tygodni temu.

Popularny muzyk zapewnił także, że mimo napiętego grafiku, związanego z graniem koncertów pozostaje aktywny fizycznie. "Skolim" ma nie być w szczytowej formie, ale zdradził, że z pewnością udałoby mu się podnieść 100 kg. Obecnie preferuje natomiast podciągnięcia i szybki trening ruchowy.

Skolim pojawił się w studiu "halo tu polsat" Galazka Dariusz AKPA

Karol Nawrocki i Mariusz Pudzianowski wspólnie potrenowali przed świętami Mateusz Kotowicz / REPORTER / facebook.com/pudzianowski.official East News

Prezydent RP - Karol Nawrocki Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

