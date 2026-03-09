Nie do wiary, ogromna wpadka Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami". Jury było bezlitosne

Sebastian Fabijański wielokrotnie zaskakiwał swoich fanów nieoczywistymi ruchami. Aktor, który największą popularność zyskał dzięki współpracy z Patrykiem Vegą przy takich produkcjach jak "Botoks" czy "Pitbull". Niebezpieczne kobiety", próbował swoich sił także w muzyce oraz freak fightach.

38-latek ma na swoim koncie kilka rapowych albumów, a pierwszy z nich pod tytułem "Prymityw" ukazał się jeszcze w 2020 r. i został wydany we współpracy z legendarną wytwórnią Asfalt Records. Fabijański jest dosyć krnąbrnym charakterem, więc podczas swojej kariery muzycznej zaliczył też drobną przepychankę słowną z popularnym Jakubem "Quebonafide" Grabowskim, krytykując rapera za komercjalizację swojej muzyki. Mężczyzna nie pozostał mu dłużny i w jednym z utworów wyśmiał aspiracje muzyczne aktora.

Zdecydowanie najkrócej ze wszystkich przygód Fabijańskiego trwała ta w sportach walki, a dokładniej w organizacji FAME MMA. Jako zawodnik stoczył on w jej szeregach trzy walki, ale łączny czas, który zgromadził w oktagonie, wynosi raptem 93 sekundy. Nie przeszkodziło to mu jednak w zainkasowaniu na swoje konto zawrotnych... 2 mln zł.

Głośno o tym, co zrobił Fabijański w "Tańcu z Gwiazdami". Ogromna wpadka, a później taka reakcja

Najnowszym z wyzwań, które postawił przed sobą Fabijański, jest jego udział w programie "Taniec z Gwiazdami". 38-latek występuje w nim w parze z Julią Suryś, a w 1. odcinku show z 1 marca wspólnie z nią udało mu się nawet uzyskać 36 punktów, co stanowiło trzeci najlepszy wynik w tabeli tego dnia.

Drugi występ Fabijańskiego, który miał miejsce 8 marca, niestety nie był już tak udany, jak ten pierwszy. Aktor w trakcie prezentowania choreografii przygotowanego tanga potknął się w trakcie wykonywania jednego z ruchów tanecznych. Wpadka gwiazdora nie umknęła uwadze jury, które okazało się bezlitosne i po zakończeniu tańca przyznało parze za występ tylko 30 punktów.

Rozwiń

Mimo że końcową ocenę i tak można uznać za jedną z wyższych, to Fabijański i Suryś zaliczyli największy regres spośród wszystkich uczestników względem inauguracyjnego odcinka - 6 punktów różnicy. Mężczyzna ma być ponadto niezadowolony z punktacji, bowiem chciał, żeby jego mama zasiadająca na widowni była świadkiem poczwórnej "dziesiątki" od jury w jego wykonaniu.

- Tak, potknąłem się. Nie wiem, z czego wynika [taka punktacja]. Taka jest ocena jury. Jestem bardzo ciekaw, jak ludzie to ocenili, czy dla nich to było na 30 punktów - czy na więcej, czy na mniej.[...] Nawet mówiłem Julii, że ostro idą, ale to są zasady tej gry. Ja miałem większe oczekiwania od siebie, ponieważ była moja mama i bardzo chciałem, żeby to wyszło jak najlepiej. Może to mnie tak przybiło, bo marzyłem, żeby dostać cztery dziesiątki - skomentował sytuację w rozmowie z "Eską" Fabijański.

Na ten moment Fabijański zdaje się być jednym z najlepiej przygotowanych uczestników do "Tańca z Gwiazdami". Niewykluczone, że mężczyzna okaże się jedną z gwiazd, która w dłuższej perspektywie będzie stanowić największego faworyta do kryształowej kuli.

Sebastian Fabijański wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN East News

Sebastian Fabijański i Julia Suryś Wojciech Olkusnik East News

Iwona Pavlović poruszona występem Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś Paweł Wrzecion / Jacek Kurnikowski AKPA

FAME MMA 17. "Wac Toja" po wygranej walce z Sebastianem Fabijańskim. WIDEO INTERIA.TV