Nie do wiary, na co Cristiano Ronaldo nie pozwala najstarszemu synowi. Prawda wyszła na jaw

Cristiano Ronaldo od 2016 roku jest związany z modelką Georginą Rodriguez. Piłkarz saudyjskiego Al Nassr oraz modelka wychowują w sumie pięcioro dzieci. Georgina jest mamą biologiczną Alany Martiny, która w listopadzie skończy siedem lat, oraz dwuletniej Belli Esmeraldy.

"Cristiano i ja zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, poczułam, że czas się zatrzymał. […] Jest najprzystojniejszym mężczyzną, jakiego moje oczy kiedykolwiek widziały" — wyznała ukochana piłkarza w jednym z wywiadów. Reklama

Reklama Budzi się potęga w PlusLidze? Dyskusja w Polsat SiatCast. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Takie zasady panują w domu Cristiano Ronaldo

Portugalski gwiazdor piłki nożnej nigdy nie ukrywał, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Nie dość, że ma wspaniały kontakt ze swoją mamą i siostrami, to dba również, by jego dzieciom niczego nie brakowało. Pociechy piłkarza są w niego zapatrzone, a on stara się chronić ich prywatność i pokazać im prawdziwą wartość pieniądza.

Cristiano nie chce rozpieszczać swoich dzieci, stara się pilnować by jego pociechy wiedziały, że w życiu na wszystko trzeba sobie zapracować.

Najstarszym synem portugalskiego piłkarza jest 14-letni Cristiano Junior. Właśnie wyszło na jaw, że znany ojciec nie pozwala mu korzystać z mediów społecznościowych. Były piłkarz Realu Madryt ma ku temu ważny powód.

Cristiano Junior może korzystać z telefonu komórkowego, jednak nie ma do niego nieograniczonego dostępu. Wszystko przez to, że gdy w 2020 roku chłopiec założył sobie konto na Instagramie, to w ciągu jednego dnia zyskał milion obserwujących.

Ojcu nastolatka się to nie spodobało, nie chciał, by chłopcu uderzyła "woda sosowa do głowy". Jego zdaniem Juniorowi groziło uzależnienie od internetu. Reklama

Nakazał więc potomkowi usunąć konto i teraz dba o to, by nie uzależnił się od technologi. Chce, by nauka była dla niego priorytetem.

Gwiazdor piłki uważa, że chłopiec ma jeszcze czas na takie rzeczy, jak Instagram. Dla niego obecnie najważniejsze powinny być rodzina, nauka i treningi, a nie istnienie w wirtualnym świecie.

Zgadzacie się z podejściem Cristiano Ronaldo do tej sprawy?