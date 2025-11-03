Kamil Majchrzak w ostatnich miesiącach stopniowo odbudowuje swoją pozycję w światowym tenisie po dłuższej przerwie. Polski zawodnik, który został zawieszony po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu antydopingowego, powrócił do rywalizacji z dużą determinacją.Widać to było m.in. po występach w turniejach wielkoszlemowych - w Australian Open co prawda odpadł już w pierwszej rundzie, podobnie było w turnieju Rolanda Garrosa, jednak podczas Wimbledonu i US Open dostarczył sporej dawki emocji fanom polskiego tenisa.

W Londynie odpadł dopiero w 1/8 finału po trzysetowej batalii z Karenem Chaczanowem, w Nowym Jorku natomiast pokonał on Rosjanina w drugiej rundzie po pięciosetowej, wymagającej batalii i awansował do kolejnego etapu imprezy, gdzie zmierzył się z Leandro Riedim. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne Polak nie był w stanie dokończyć spotkania i musiał skreczować jeszcze przed końcem pierwszego seta.

Podczas gdy czołowi zawodnicy rankingu ATP powoli przygotowują się do kończącego sezon turnieju ATP Finals, lider męskiego tenisa w Polsce przebywa w Atenach, gdzie rozgrywany jest turniej rangi ATP Tour 250. Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisistka zmagania rozpoczął od meczu z Miomirem Kecmanoviciem, a jego rywalizacji z Serbem przyglądał się z trybun wyjątkowy gość.

Liber na meczu Kamila Majchrzaka w Atenach

Podczas poniedziałkowego meczu za Kamila Majchrzaka kciuki trzymał Marcin Piotrowski, znany lepiej jako Liber. Legendarny polski raper wybrał się do Aten, aby wspierać swojego znajomego podczas jednego z ostatnich turniejów w kalendarzu ATP w tym sezonie. Artystę na trybunach przyłapały telewizyjne kamery.

Liber na meczu Kamila Majchrzaka w Atenach screen Polsat Sport Polsat Sport

Liber nigdy nie ukrywał swojej miłości do tenisa. "Poszedłem na kilka treningów i wystarczyło. (...) W tenisa wkręciłem się na tyle, że gdybym mógł, to grałbym codziennie po kilka godzin" - opowiadał kilka lat temu w wywiadzie dla "Tenis Magazyn".

Kamil Majchrzak Foto Olimpik AFP

Kamil Majchrzak GLYN KIRK AFP

Liber grający w padla AKPA AKPA