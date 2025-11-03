Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie do wiary, kto pojawił się na meczu Majchrzaka w Atenach. Kamery wszystko pokazały

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

W poniedziałkowe popołudnie Kamil Majchrzak rozpoczął zmagania w ramach turnieju rangi ATP Tour 250 w Atenach. Podczas meczu singla z Miomirem Kecmanoviciem tenisista pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie - na trybunach zasiadł bowiem znany polski raper, a prywatnie wielki fan tenisa, Liber.

Liber na meczu Kamila Majchrzaka w Atenach
Liber na meczu Kamila Majchrzaka w Atenachscreen Polsat Sport, Foto Olimpik/NurPhotoAFP

Kamil Majchrzak w ostatnich miesiącach stopniowo odbudowuje swoją pozycję w światowym tenisie po dłuższej przerwie. Polski zawodnik, który został zawieszony po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu antydopingowego, powrócił do rywalizacji z dużą determinacją.Widać to było m.in. po występach w turniejach wielkoszlemowych - w Australian Open co prawda odpadł już w pierwszej rundzie, podobnie było w turnieju Rolanda Garrosa, jednak podczas Wimbledonu i US Open dostarczył sporej dawki emocji fanom polskiego tenisa.

W Londynie odpadł dopiero w 1/8 finału po trzysetowej batalii z Karenem Chaczanowem, w Nowym Jorku natomiast pokonał on Rosjanina w drugiej rundzie po pięciosetowej, wymagającej batalii i awansował do kolejnego etapu imprezy, gdzie zmierzył się z Leandro Riedim. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne Polak nie był w stanie dokończyć spotkania i musiał skreczować jeszcze przed końcem pierwszego seta. 

Podczas gdy czołowi zawodnicy rankingu ATP powoli przygotowują się do kończącego sezon turnieju ATP Finals, lider męskiego tenisa w Polsce przebywa w Atenach, gdzie rozgrywany jest turniej rangi ATP Tour 250. Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisistka zmagania rozpoczął od meczu z Miomirem Kecmanoviciem, a jego rywalizacji z Serbem przyglądał się z trybun wyjątkowy gość.

Liber na meczu Kamila Majchrzaka w Atenach

Podczas poniedziałkowego meczu za Kamila Majchrzaka kciuki trzymał Marcin Piotrowski, znany lepiej jako Liber. Legendarny polski raper wybrał się do Aten, aby wspierać swojego znajomego podczas jednego z ostatnich turniejów w kalendarzu ATP w tym sezonie. Artystę na trybunach przyłapały telewizyjne kamery.

Mężczyzna w szarej koszulce siedzący wśród zielonych krzeseł na trybunach podczas meczu tenisowego, skupiony i patrzący na wydarzenia na korcie, po lewej stronie widoczne informacje o statystykach meczu.
Liber na meczu Kamila Majchrzaka w Atenachscreen Polsat SportPolsat Sport

Liber nigdy nie ukrywał swojej miłości do tenisa. "Poszedłem na kilka treningów i wystarczyło. (...) W tenisa wkręciłem się na tyle, że gdybym mógł, to grałbym codziennie po kilka godzin" - opowiadał kilka lat temu w wywiadzie dla "Tenis Magazyn".

Mężczyzna w czapce sportowej podczas gry w tenisa, skupiony na odbiciu piłki rakietą, ubrany w fioletową koszulkę i znajdujący się na tle niebieskiego kortu tenisowego.
Kamil MajchrzakFoto OlimpikAFP
Mężczyzna w białej koszulce i białej czapce z daszkiem, patrzący w górę z wyrazem zamyślenia lub rozczarowania na twarzy, rozmyte zielone tło sugeruje scenerię sportową na zewnątrz.
Kamil MajchrzakGLYN KIRKAFP
Mężczyzna w sportowym stroju odbija piłkę rakietą na korcie do padla, skupiony na dynamicznej akcji podczas gry.
Liber grający w padlaAKPAAKPA

