Nie do wiary, kto pojawił się na meczu Majchrzaka w Atenach. Kamery wszystko pokazały
W poniedziałkowe popołudnie Kamil Majchrzak rozpoczął zmagania w ramach turnieju rangi ATP Tour 250 w Atenach. Podczas meczu singla z Miomirem Kecmanoviciem tenisista pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie - na trybunach zasiadł bowiem znany polski raper, a prywatnie wielki fan tenisa, Liber.
Kamil Majchrzak w ostatnich miesiącach stopniowo odbudowuje swoją pozycję w światowym tenisie po dłuższej przerwie. Polski zawodnik, który został zawieszony po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu antydopingowego, powrócił do rywalizacji z dużą determinacją.Widać to było m.in. po występach w turniejach wielkoszlemowych - w Australian Open co prawda odpadł już w pierwszej rundzie, podobnie było w turnieju Rolanda Garrosa, jednak podczas Wimbledonu i US Open dostarczył sporej dawki emocji fanom polskiego tenisa.
W Londynie odpadł dopiero w 1/8 finału po trzysetowej batalii z Karenem Chaczanowem, w Nowym Jorku natomiast pokonał on Rosjanina w drugiej rundzie po pięciosetowej, wymagającej batalii i awansował do kolejnego etapu imprezy, gdzie zmierzył się z Leandro Riedim. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne Polak nie był w stanie dokończyć spotkania i musiał skreczować jeszcze przed końcem pierwszego seta.
Podczas gdy czołowi zawodnicy rankingu ATP powoli przygotowują się do kończącego sezon turnieju ATP Finals, lider męskiego tenisa w Polsce przebywa w Atenach, gdzie rozgrywany jest turniej rangi ATP Tour 250. Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisistka zmagania rozpoczął od meczu z Miomirem Kecmanoviciem, a jego rywalizacji z Serbem przyglądał się z trybun wyjątkowy gość.
Liber na meczu Kamila Majchrzaka w Atenach
Podczas poniedziałkowego meczu za Kamila Majchrzaka kciuki trzymał Marcin Piotrowski, znany lepiej jako Liber. Legendarny polski raper wybrał się do Aten, aby wspierać swojego znajomego podczas jednego z ostatnich turniejów w kalendarzu ATP w tym sezonie. Artystę na trybunach przyłapały telewizyjne kamery.
Liber nigdy nie ukrywał swojej miłości do tenisa. "Poszedłem na kilka treningów i wystarczyło. (...) W tenisa wkręciłem się na tyle, że gdybym mógł, to grałbym codziennie po kilka godzin" - opowiadał kilka lat temu w wywiadzie dla "Tenis Magazyn".