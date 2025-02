Nie do wiary, jak zmieniły się Łuczenko-Szczęsna i Lewandowska. Wyciekło stare zdjęcie

Marina Łuczenko-Szczęsna i Anna Lewandowska mają teraz ogrom okazji do spotykania się. Otwarte przez "Lewą" Edan Studios stało się stałym punktem treningów dla znanej piosenkarki, która dąży do powrotu do formy po ciąży. Panie spotykają się jednak o wiele częściej - chodzą razem na mecze FC Barcelony i spotykają się na wspólne spacery.