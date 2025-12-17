Nie do wiary, ile Lewandowska wrzuciła do puszki Owsiaka. Show w sztabie WOŚP

Anna Lewandowska od lat angażuje się w zbiórkę funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w 2016 roku, razem z Jerzym Owsiakiem, wystąpiła przed kamerą, by zaproponować udział w licytacji wyjątkowego dla niej przedmiotu. "Przekazuję swoje ulubione kimono, w którym zdobyłam mistrzostwo świata, oraz książkę mojego autorstwa, z dedykacją" - obwieściła wówczas.

Owsiak nie krył, że z aukcją wiąże duże nadzieje. "To są chwile niezwykle ważne, bo my wiemy, że ludzie - licytując takie rzeczy - są bardzo temu oddani. Wiedzą wszystko o tym, kto podarował. Wiedzą, jaka jest historia, że tu jest dużo mistrzowskiego obycia. Wiemy, że to będzie ogromna wartość" - mówił dla Kręcioła TV.

Zgodnie z oczekiwaniami dzięki ofiarności Anny do puszki WOŚP wpadła znacząca kwota. I tak dzieje się od wielu lat. Lecz prawdziwe show odbyło się w 2023 roku, gdy na licytację trafiło zaproszenie na camp by Ann. Wówczas "Lewa" zgromadziła wielką sumę.

Tyle pieniędzy Anna Lewandowska zgromadziła dla WOŚP. I to tylko w trzy lata

W 2023 roku żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się w sztabie WOŚP i u boku Jerzego Owsiaka zrobiła prawdziwe show, promując charytatywną akcję. To nie wszystko, bowiem dołożyła od siebie cegiełkę i zebrała dla WOŚP aż 130 tysięcy 100 złotych. Za taką kwotę wylicytowano bilet na organizowany przez nią obóz sportowy.

Rok później Anna powtórzyła pomysł, który odniósł taki sukces, i na aukcję raz jeszcze przekazała zaproszenie na camp by Ann. Tym razem wejściówka została wylicytowana za 33 600 zł. Do tego żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony dorzuciła jeszcze swoją suknię ślubną projektu Macieja Zienia. Przedmiot osiągnął kwotę 16 600 zł.

W styczniu bieżącego roku chętni mogli znów wziąć udział w licytacji biletu na obóz Anny. "Kochani, już od wielu lat razem z moim mężem Robertem wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I również w tym roku się angażujemy. Jeżeli chodzi o mnie, przekazałam w tym roku miejsce na Camp by Ann w maju. Jak dobrze wiecie, obozy cieszą się ogromnym powodzeniem. Dostać się na ten obóz też wcale nie jest łatwo, natomiast tutaj przede wszystkim chciałam powiedzieć, że wspieramy WOŚP i dlatego miejsce na ten jakże ważny obóz chciałabym przeznaczyć na licytację" - obwieściła Lewandowska w styczniu w mediach społecznościowych.

Wejściówka ofiarowana przez Annę została wylicytowana za 33 750 zł. To oznacza, że tylko przy okazji ostatnich trzech edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (a należy zaznaczyć, że Lewandowscy wzięli udział w znacznie ich większej liczbie) "Lewa" wrzuciła do puszki co najmniej 214 050 złotych.

Fani oczekują na ruch Anny i jej komunikat w sprawie udziału w zbliżającym się 34. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten zaplanowano na 25 stycznia 2026 roku. Celem zbiórki będzie wsparcie gastroenterologii dziecięcej.

