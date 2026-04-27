Nie do wiary, gdzie pojawił się Karol Nawrocki. Decyzja prezydenta może zaskoczyć

Patryk Górski

- Pierwsza taka wizyta w historii polskiego boksu - czytamy pod nagraniem opublikowanym w sieci przez organizację Rocky Boxing Night. Dość nieoczekiwanie na jej gali odbywającej się w Kościerzynie pojawił się Karol Nawrocki. Prezydent Polski w pewnym momencie stanął nawet w ringu, a z jego ust padły wymowne słowa pod adresem jednego ze zwycięskich pięściarzy. Panowie przyjaźnią się od lat.

Nie jest tajemnicą, że Karol Nawrocki jest ogromnym sympatykiem boksu. Prezydent Polski w przeszłości sam aktywnie trenował olimpijski sport na sali treningowej, a także poznał mnóstwo zawodników zarabiających na życie poprzez rywalizację w ringu. Jednym z nich jest Kacper Meyna, który kilka miesięcy temu w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport opowiedział o relacji z głową państwa.

- Znamy się siedem lat. Gdy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, spotykaliśmy się codziennie na sali. Jak został prezesem IPN-u i był w Warszawie, wówczas widzieliśmy się mniej więcej raz w miesiącu. (...) Można powiedzieć, że to przyjaźń. Wzbudziłem u niego sympatię tym, że jestem z Gołubia oraz tym, że jestem patriotą. (...) Można powiedzieć, że Karol zakochał się we mnie, w tym moim podejściu do życia i patriotyzmu - zdradził Meyna.

Nocny wpis Lewandowskiego. Tak nazwał zebranie ponad 250 milionów złotych

W sobotni wieczór Meyna stoczył swój kolejny pojedynek w wadze ciężkiej z Anthonym Wrightem podczas gali Rocky Boxing Night 24 w Kościerzynie. Polak znokautował rywala już w pierwszej rundzie, a po werdykcie Karol Nawrocki wkroczył do ringu, aby mu osobiście mu pogratulować.

- Niesamowity jesteś. Gratulacje - zwrócił się prezydent do Meyny.

- Teraz na topie jest, ile Prezydent wyciska na klatę, więc zaprosił mnie po walce, by trenować. Strach odmówić - żartował po walce pięściarz.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny
Sportowe życie

Przyćmił wielki gest Szczęsnego. Polacy nie puścili mu tego płazem

Igor Szarek
Igor Szarek

Warto odnotować, że portal "Koscierzyna.naszemiasto.pl", który jako pierwszy zrelacjonował wizytę Nawrockiego, poinformował również o tym, że prezydent przed galą wziął udział we mszy świętej w kościele Świętej Trójcy, a następnie udał się na spotkanie na miejscowej plebanii.

Oprócz walki wieczoru z udziałem Kacpra Meyny, fani zgromadzeni w hali Sokolnia zobaczyli też pojedynek o dwa pasy - mistrza Polski oraz WBC Baltic Silver - pomiędzy Mateuszem Polskim a Igorem Prygą. Podwójnie zadowolony ring opuszczał ten pierwszy.

Macron nie spotkał się z Nawrockim. Wiceszef MSZ: Macron wie, kto w Polsce zajmuje się polityką zagranicznąPolsat NewsPolsat News

