Nie do wiary. FAME MMA mogło zarobić 12 milionów złotych. Bank rozbity

FAME MMA 30: ICONS to zdecydowanie jedna z najważniejszych gal organizacji w całej jej historii. Podczas wydarzenia w gliwickiej PreZero Arenie fani freak fightów mogli obejrzeć 12 emocjonujących starć, w których wystąpiło 28 zawodników, w tym aż ośmiu debiutantów.

Jubileusz organizacji był także wyjątkowy ze względu na stawkę walk między Denisem Labrygą a Makhmudem Muradovem oraz Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką i Alberto Simao. Dwaj pierwsi panowie rywalizowali o pas wagi ciężkiej FAME MMA, który padł ostatecznie łupem Uzbeka. Drudzy natomiast toczyli bój o czempionat kategorii półciężkiej, który zakończył się wygraną popularnego rapera.

FAME MMA zarobiło 12 milionów złotych w jeden wieczór. Gwiazdor nie ma złudzeń

W jednym z ostatnich odcinków "Szalonego Podcastu" Tomasz Matysiak postanowił podsumować minioną galę FAME MMA. Mężczyzna zdradził przy tym, że największa organizacja freak fightowa w Polsce sprzedała między 240 tys. a 260 tys. PPV [płatnych dostępów do oglądania gali].

- FAME jest bardzo zadowolone. […] Sprzedali między 240 tys. a 260 tys. [PPV]. Przy tych spadkach to jest dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik - powiedział, nie ukrywając podziwu dla osiągnięcia federacji przy ogólnym spadku zainteresowania freak fightami u widzów.

Jeżeli przyjmiemy, że wspomniane liczby są prawdziwe, a koszt zakupu dostępu do gali wynosi od 50 do 60 zł, to łatwo można policzyć, że przychód organizacji wyniósł między 12 mln a 15,6 mln zł.

Należy pamiętać, że Matysiak nie jest żadnym oficjalnym przedstawicielem organizacji, a podana przez niego liczba sprzedanych dostępów w żaden sposób nie została skomentowana przez FAME MMA. Mężczyzna od lat jest jednak aktywny w środowisku freak fightów, więc niewykluczone, że pozyskał on wspomniany wynik od kogoś z szeregów federacji.

