Nie do wiary, czym zajmuje się żona Zatorskiego. Ma odpowiedzialną pracę

Paweł Zatorski nie jest postacią anonimową w polskim środowisku sportowym. Od wielu już lat 34-latek jest kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn. W dużym stopniu przyczynił się on do sukcesu "Biało-Czerwonych" na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wówczas podopieczni Nikoli Grbicia przełamali "klątwę ćwierćfinału" i awansowali aż do ścisłego finału olimpijskiego turnieju. Na tym etapie rywalizacji musieli jednak uznać wyższość reprezentacji Francji. Na najniższym stopniu podium uplasowali się natomiast Amerykanie.

