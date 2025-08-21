Nie do wiary, czym zajmuje się mama Fornala. Ma bardzo ważną pracę
Tomasz Fornal to jeden z kluczowych zawodników siatkarskiej reprezentacji Polski. Nie jest wcale tajemnicą, że miłością do tej dyscypliny zaraził się od rodziców - byłego siatkarza Marka oraz jego małżonki, Doroty. Kobieta co prawda sama nie jest sportsmenką, jednak jej praca mocno związana jest z aktywnością fizyczną.
Wielu znakomitych sportowców swoje pierwsze kroki w świecie sportu stawiało dzięki inspiracji płynącej z rodzinnego domu. Nie inaczej było w przypadku Tomasza Fornala - obecnie jednego z kluczowych zawodników reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Jego pasja do siatkówki nie wzięła się znikąd - zaszczepili ją w nim bowiem jego rodzice, Marek i Dorota Fornalowie.
Tym zajmuje się na co dzień mama Tomasza Fornala. Siatkarz sam uchylił rąbka tajemnicy
Choć to ojciec Tomasza - Marek Fornal - był w przeszłości siatkarzem, a brat Jan również kontynuuje siatkarską tradycję, to właśnie mama odegrała szczególną rolę w budowaniu codziennej sportowej atmosfery w domu. Dorota Fornal od lat prowadzi zajęcia WF-u, na których centralne miejsce zajmuje siatkówka. To właśnie ta dyscyplina jest najczęściej wybierana przez jej uczniów podczas lekcji, co nie jest przypadkiem - jej zaangażowanie i pasja do sportu udzielają się młodym ludziom, którzy dzięki niej mogą poznać urok aktywności fizycznej i nauczyć się pracy zespołowej.
Tomasz Fornal w jednym z wywiadów w "Podcaście Natarczywych" podkreślił, jak ogromny wpływ miała na niego mama i jak bardzo ceni jej zawód: "Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to ona cała była siatkarska. Moja mama uczy głównie na lekcjach WF-u siatkówki. (…) Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny zawód i widzę po mojej mamie, że jej to sprawia bardzo dużą przyjemność - bycie WF-istką i spędzanie czasu na hali z uczniami" - oznajmił.
To właśnie dzięki takim nauczycielom jak Dorota Fornal, siatkówka pozostaje popularnym sportem w szkołach. Wielu znanych dziś na całym świecie reprezentantów Polski to właśnie w czasach szkolnych na sali gimnastycznej podjęło decyzję o rozpoczęciu swojej przygody ze sportem tak na poważnie.