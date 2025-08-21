Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie do wiary, czym zajmuje się mama Fornala. Ma bardzo ważną pracę

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Tomasz Fornal to jeden z kluczowych zawodników siatkarskiej reprezentacji Polski. Nie jest wcale tajemnicą, że miłością do tej dyscypliny zaraził się od rodziców - byłego siatkarza Marka oraz jego małżonki, Doroty. Kobieta co prawda sama nie jest sportsmenką, jednak jej praca mocno związana jest z aktywnością fizyczną.

Nie do wiary, czym zajmuje się mama Tomasza Fornala
Nie do wiary, czym zajmuje się mama Tomasza FornalaInstagram/dorota.fornal, Iwanczuk/Sport/REPORTEREast News

Wielu znakomitych sportowców swoje pierwsze kroki w świecie sportu stawiało dzięki inspiracji płynącej z rodzinnego domu. Nie inaczej było w przypadku Tomasza Fornala - obecnie jednego z kluczowych zawodników reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Jego pasja do siatkówki nie wzięła się znikąd - zaszczepili ją w nim bowiem jego rodzice, Marek i Dorota Fornalowie.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momentyPolsat SportPolsat Sport

Tym zajmuje się na co dzień mama Tomasza Fornala. Siatkarz sam uchylił rąbka tajemnicy

Choć to ojciec Tomasza - Marek Fornal - był w przeszłości siatkarzem, a brat Jan również kontynuuje siatkarską tradycję, to właśnie mama odegrała szczególną rolę w budowaniu codziennej sportowej atmosfery w domu. Dorota Fornal od lat prowadzi zajęcia WF-u, na których centralne miejsce zajmuje siatkówka. To właśnie ta dyscyplina jest najczęściej wybierana przez jej uczniów podczas lekcji, co nie jest przypadkiem - jej zaangażowanie i pasja do sportu udzielają się młodym ludziom, którzy dzięki niej mogą poznać urok aktywności fizycznej i nauczyć się pracy zespołowej.

Tomasz Fornal w jednym z wywiadów w "Podcaście Natarczywych" podkreślił, jak ogromny wpływ miała na niego mama i jak bardzo ceni jej zawód: "Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to ona cała była siatkarska. Moja mama uczy głównie na lekcjach WF-u siatkówki. (…) Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny zawód i widzę po mojej mamie, że jej to sprawia bardzo dużą przyjemność - bycie WF-istką i spędzanie czasu na hali z uczniami" - oznajmił.

To właśnie dzięki takim nauczycielom jak Dorota Fornal, siatkówka pozostaje popularnym sportem w szkołach. Wielu znanych dziś na całym świecie reprezentantów Polski to właśnie w czasach szkolnych na sali gimnastycznej podjęło decyzję o rozpoczęciu swojej przygody ze sportem tak na poważnie.

Zobacz również:

MŚ siatkarek
MŚ siatkarek

Interia zrelacjonuje mistrzostwa świata siatkarek prosto z Tajlandii

    Dwaj siatkarze w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski podczas meczu, jeden z nich z brodą i blond włosami patrzy do góry, a drugi zwraca się do niego, jakby przekazywał wskazówki lub rozmawiał.
    Tomasz FornalPiotr MatusewiczEast News
    Sportowiec z jasnymi, krótkimi włosami i zarostem w białej koszulce, z różowym ręcznikiem zawieszonym na szyi; w tle rozmyta ciemna przestrzeń.
    Tomasz FornalIwanczuk/Sport/REPORTERReporter
    Siatkarz w czerwonym stroju sportowym z numerem 21 przygotowuje się do zagrywki, trzymając piłkę do siatkówki w ręce, w tle niewyraźna publiczność i światła hali sportowej.
    Tomasz FornalPiotr MatusewiczEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja