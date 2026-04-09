Jamal Musiala to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Europie. Reprezentant Niemiec od kilku lat zachwyca kibiców swoją techniką, kreatywnością i boiskową odwagą. Od momentu dołączenia do juniorskiego składu Bayernu Monachium w 2019 roku, a następnie awansu do seniorskiej drużyny tego klubu stał się ważnym ogniwem zespołu, a dziś uchodzi za jedną z jego kluczowych postaci. Regularnie decyduje o losach spotkań, imponując zarówno skutecznością, jak i widowiskowym stylem gry.

Okazuje się jednak, że piłka nożna nie jest jedyną pasją Musiali. Młody zawodnik rozwija się również poza boiskiem, spełniając się w roli… autora książek dla dzieci. W swoich publikacjach opowiada o własnej drodze do sukcesu, robiąc to w sposób przystępny i atrakcyjny dla najmłodszych czytelników. Jego celem jest nie tylko dzielenie się historią, ale także zachęcenie dzieci do czytania.

Jamal Musiala pisze książki dla dzieci. Tak zachęca młodych do nauki czytania

Piłkarz właśnie zaprezentował kolejne tytuły skierowane do młodych fanów - "Moja piłkarska przygoda się zaczyna" i "Mój start w Bayernie" - które powstały we współpracy z dziennikarzem WELT, Julienem Wolffem. Książki zostały przygotowane z myślą o dzieciach od siódmego roku życia - zawierają duży druk, krótkie akapity i dynamiczną, momentami komiksową formę narracji. Dzięki temu nawet mniej wprawieni czytelnicy mogą z łatwością śledzić opowieść.

W swoich historiach Musiala wraca do początków kariery. Opisuje między innymi moment, gdy jako młody zawodnik rezerw Bayernu został niespodziewanie zaproszony na trening pierwszej drużyny przez trenera Hermanna Gerlanda. Towarzyszyły mu wtedy ogromne emocje - ekscytacja mieszała się ze stresem, a on sam wielokrotnie sprawdzał budzik, by nie przegapić tej szansy i przypadkiem nie zaspać na trening.

Nie brakuje też wspomnień z dzieciństwa. Musiala opowiada o pierwszych krokach w piłce, gdy jako drobny chłopiec zdobywał dziesiątki bramek i marzył o wielkiej karierze. Przywołuje również czas spędzony w Anglii, gdzie po przeprowadzce odkrywał nowe otoczenie - nawet zwykła gra w ogrodzie potrafiła dostarczyć mu niezapomnianych wrażeń. Wszystkie te historie tworzą inspirującą opowieść, która pokazuje, że wielkie marzenia mogą zaczynać się od najmniejszych kroków.

Trenerki w męskich drużynach? "Polska ma dziwną mentalność" Polsat Sport