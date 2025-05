Nie ma chyba na świecie sportowca, który nie marzyłby o złotym medalu igrzysk olimpijskich. Nawet zawodnicy, których dyscypliny nie uwzględniono w programie tej imprezy - jak na przykład Formuła 1 - nie ukrywają, że liczą na to, iż kiedyś będzie im dane rywalizować o medale na igrzyskach. Nie jest jednak tajemnicą, że zdobyć krążek (a co dopiero mistrzostwo) na tej imprezie jest bardzo trudno. Nie udało się to m.in. księżniczce Annie, która była pierwszą przedstawicielką rodu Windsorów z kwalifikacją olimpijską. Wystąpiła ona na igrzyskach w Montrealu w 1976 roku, jednak do ojczyzny wróciła bez medalu.

