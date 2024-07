Nie do wiary, co Zenek Martyniuk zrobi jeśli Hiszpanie wygrają Euro. Nagle się wygadał

Niewielu wiedziało, że gwiazdor disco polo Zenon Martyniuk jest wielkim piłkarskim kibicem. Piosenkarz z zapartym tchem śledził tegoroczne Euro i w ostatnim wywiadzie wyjawił, komu będzie kibicować w niedzielnym finale tego wielkiego piłkarskiego święta. Autor hitu "Przez twe oczy zielone" ma pewien plan na to, co zrobi, jeśli to Hiszpanie będą triumfować w Berlinie. Nie uwierzycie, co zapowiedział.