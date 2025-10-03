Lamine Yamal, zaledwie 18-letni zawodnik FC Barcelony, już dziś uchodzi za jedną z największych młodych gwiazd światowego futbolu. Jego debiut w pierwszej drużynie katalońskiego klubu przyciągnął uwagę mediów na całym świecie, a styl gry i nieprzeciętna technika sprawiły, że kibice i eksperci porównują go do legend klubu. Równocześnie Yamal zaznaczył swoją obecność w reprezentacji Hiszpanii, szybko zdobywając zaufanie trenera i szacunek kolegów z boiska. Jego błyskawiczny rozwój w takim wieku to rzadkość - młody zawodnik łączy naturalny talent z dużą dojrzałością taktyczną, co czyni go obiektem zainteresowania zarówno w Hiszpanii, jak i za granicą.

Za sukcesem Yamala stoi nie tylko jego ciężka praca, ale również wsparcie rodziny, a zwłaszcza matki, Sheili Ebany. To ona od najmłodszych lat czuwała nad karierą syna, towarzyszyła mu w treningach, pomagała w podejmowaniu ważnych decyzji i chroniła przed nadmierną presją medialną. Sheila stała się dla niego nie tylko opoką emocjonalną, lecz także mentorką, która rozumie wyzwania związane z szybkim wchodzeniem w świat wielkiej piłki. Dzięki jej wsparciu Lamine mógł skupić się na rozwijaniu talentu, a jego kariera rozwija się dziś w imponującym tempie.

Matka Lamine Yamala chce zarabiać na popularności syna. Taki ma sposób na biznes

Ostatnio Sheila Ebana postanowiła pójść o krok dalej i wykorzystać rosnącą popularność syna w zupełnie innym kierunku - biznesowym. Na swoim instagramowym profilu, który obserwuje już ponad 359 tysięcy osób, zamieściła zaproszenie na "Świąteczną imprezę dla kibiców piłki nożnej", która odbędzie się 7 listopada w Londynie. Hasło promujące wydarzenie jest jednoznaczne: "Nie przegap okazji, by spotkać matkę najlepszego piłkarza na świecie". Organizatorzy z J EN C Events przygotowali kolację z muzyką na żywo, wykwintnym menu oraz wyjątkową świąteczną oprawą.

Wejściówki podzielono na trzy pakiety cenowe - od 150 do 800 euro. Najtańszy bilet zapewnia koktajl powitalny i miejsce w saloniku, pakiet za 400 euro obejmuje perfekcyjnie ustawiony stolik i otwarty bar, a pakiet premium za 800 euro umożliwia zrobienie zdjęcia z Sheilą Ebaną. Liczba uczestników jest ograniczona do 400 osób i dostępna wyłącznie dla pełnoletnich gości. Lamine Yamal nie pojawi się na wydarzeniu, ale jego matka stanie się centralną postacią wieczoru, pozwalając fanom choćby przez chwilę poczuć bliskość z rodziną gwiazdora Barcelony.

