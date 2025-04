Nie do wiary, co Neymar zrobił dla swojej ukochanej. Musiała się pochwalić

Historia miłości Neymara i Bruny Biancardi nadawałaby się na scenariusz dobrego filmu. Piłkarz i modelka bowiem wielokrotnie rozstawali się i wracali do siebie, a o burzliwych losach ich związku do tej pory rozpisują się media na całym świecie. Po raz pierwszy zaczęli spotykać się w czerwcu 2022 roku, kiedy to Brazylijczyk z dumą oznajmił światu, że Biancardi skradła jego serce. Zaledwie kilka miesięcy później kobieta poinformowała jednak, że jest singielką. Wolnością modelka nie nacieszyła się długo - wkrótce potem para wróciła do siebie, a w kwietniu 2023 roku zakochani ogłosili, że jeszcze tego samego roku zostaną rodzicami.

