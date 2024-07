Alica Schmidt nie jest postacią anonimową dla fanów lekkiej atletyki. Niemiecka sportsmenka na swoim koncie ma medale młodzieżowych mistrzostw Europy oraz mistrzostw Europy juniorów, a trzy lata temu zadebiutowała na imprezie czterolecia podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio , gdzie wystąpiła w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów, nie zdobywając jednak awansu do finału.

Wielu kibiców niemiecką sprinterkę kojarzy nie tyle z jej występów na arenach międzynarodowych, co jej działalności w mediach społecznościowych. 25-latka aktywnie działa w sieci, gdzie dzieli się z internautami fotkami podkreślającymi jej atuty. Co więcej, pod każdym wpisem Niemki pojawiają się setki komplementów ze strony kibiców. Są nawet osoby, które decydują się na miłosne wyznania pod adresem biegaczki. Nic więc dziwnego, że jakiś czas temu Schmidt otrzymała miano "najpiękniejszej sportsmenki świata" .

Alica Schmidt ujawniła, że jej serce jest już zajęte. Ona i jej partner ukrywali się od kilku lat

W ubiegły weekend Alica Schmidt wzięła udział w lekkoatletycznych mistrzostwach Niemiec. W sobotę 29 czerwca młoda sprinterka wzięła udział w kwalifikacjach do biegu na 400 metrów. Wówczas osiągnęła czas 52,18 s i została najszybszą zawodniczką w swojej grupie. Po udanym biegu 25-latka nie mogła ukryć swojej radości. Nagle podbiegła ona do jednego z fotografów i... pocałowała go w usta. Pech chciał, że wszystko zarejestrowały telewizyjne kamery.