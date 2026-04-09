Nicola Zalewski zakochany po uszy. Takie obrazki obiegły cały świat

Nicola Zalewski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Zawodnik, który rozwijał swoją karierę we włoskiej lidze, dał się poznać jako dynamiczny i wszechstronny gracz, mający na koncie występy w reprezentacji Polski oraz ważne mecze na arenie międzynarodowej. Jego sportowe sukcesy i regularna gra na wysokim poziomie sprawiły, że stał się jednym z najpopularniejszych piłkarzy w kraju. O Zalewskim mówi się dziś nie tylko w kontekście jego piłkarskich popisów, ale również życia prywatnego, które od dawna budzi duże zainteresowanie mediów i kibiców.

Przez długi czas sporo uwagi poświęcano jego relacji z włoską tancerką i choreografką Nicol Luzardi, jednak ten związek nie przetrwał próby czasu. Pod koniec 2025 roku okazało się, że reprezentant Polski znów jest zakochany. Gdy informacja o jego nowej partnerce ujrzała światło dzienne, we Włoszech zawrzało. Wszystko zaczęło się od tajemniczego transparentu wywieszonego w pobliżu rzymskiego Koloseum, który sugerował zdradę przyjaciela. Wkrótce pojawiły się spekulacje, że piłkarz związał się z byłą dziewczyną DJ-a Ludwiga - Emily Pallini. Plotki te potwierdziły się w grudniu, gdy Zalewski opublikował w mediach społecznościowych romantyczne zdjęcie z ukochaną.

Emily Pallini pokazała w mediach społecznościowych romantyczne zdjęcie z Nicolą Zalewskim

Sam piłkarz rzadko dzieli się prywatnymi kadrami - na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiają się głównie wpisy związane z piłkarską karierą. Zdecydowanie więcej prywatnych momentów publikuje Emily Pallini. W jednym z ostatnich wpisów Włoszka pokazała serię zdjęć z minionych tygodni. Wśród fotografii znalazł się także romantyczny kadr, na którym Zalewski całuje ją w policzek.

"Miesiąc, w którym pożegnałam się z moim pierwszym domem, ponownie zobaczyłam morze i zjadłam pierwsze lody sezonu" - napisała Włoszka w opisie.

